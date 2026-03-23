Минпромторг хочет запретить маркетплейсам влиять на цены и вводить скидки

Инициатива преследует главную цель — обеспечить более справедливую конкуренцию

23 марта 2026, 12:03, ИА Амител

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Минпромторг РФ планирует ограничить влияние маркетплейсов на ценообразование, в том числе запретить им самостоятельно устанавливать скидки. Об этом говорится в проекте концепции национальной модели торговли.

Информацию подтвердили РБК источник, знакомый с ходом обсуждения документа, и представитель ведомства. Согласно проекту, изменения будут внедряться поэтапно.

На первом этапе маркетплейсы будут обязаны запрашивать у продавцов разрешение на введение скидок. В перспективе им могут полностью запретить участвовать в формировании цен на товары.

В министерстве пояснили, что цель предлагаемых мер — обеспечить более справедливую конкуренцию между маркетплейсами и традиционными офлайн‑магазинами.

Ранее в Госдуме предложили ввести добровольный самозапрет на покупки на маркетплейсах. Инициатива призвана защитить граждан от импульсивных трат и мошенников.

Комментарии 18

Гость

12:07:00 23-03-2026

Офигеть, все для народа. Может специально провокаторы под благим предлогам общество качнуть

Гость

12:08:27 23-03-2026

вы бы своими логовазами, почтами и рэжэдами разобрались, а потом уже жало в успешные бизнесы пилили.
а то как те шварбы из ссср, на партсобраниях и товарищеских судах.
на самих пробы ставить негде, зато рассказывали как всем жить надо.

dok_СФ

13:12:58 23-03-2026

Гость (12:08:27 23-03-2026) вы бы своими логовазами, почтами и рэжэдами разобрались, а ... СССР не трогай, с бизнесом разберись (много своего производим, только купи-продай)..

Гость

13:27:51 23-03-2026

dok_СФ (13:12:58 23-03-2026) СССР не трогай, с бизнесом разберись (много своего производи...
да, конечно - отдельные недостатки.

Гость

12:16:18 23-03-2026

Сейчас самый главный их косяк, что маркетплейс сам решает, с кого брать полную комиссию 50%, а кому другому дать скидки за счет твоей комиссии.
Это внерыночный механизм убийственной силы.

Гость

12:21:42 23-03-2026

Гость (12:16:18 23-03-2026) Сейчас самый главный их косяк, что маркетплейс сам решает, с... Ну так не пользуйся, какие проблемы? Я пользуюсь, меня все устраивает. Кроме минпромторга, которые сами ничего делать не могут и не умеют, кроме как совать другим палки в колеса...

Гость

12:39:31 23-03-2026

Гость (12:21:42 23-03-2026) Ну так не пользуйся, какие проблемы? Я пользуюсь, меня все у... Я продаю. Мне 50-60% комиссии. А главному конкуренту, по слухам, истинный владелец которого в правительстве, скидку до уровня значительно ниже себестоимости.
В результате в меня оборот 200 тысяч в месяц с нулевой прибылью, а у конкурента миллиард в месяц за счет тысячи мелких как я.

Шинник

12:22:47 23-03-2026

Я вчера хотел в магазине сухого кваса купит … Обошел 5 магазинов. Думаете купил ?! А на маркетплейсе его огромный выбор

Гость

12:36:10 23-03-2026

Не ремонтируй то, что работает.

Гость

13:25:02 23-03-2026

Гость (12:36:10 23-03-2026) Не ремонтируй то, что работает.... Так а никто и не ремонтирует! Сломать пытаются...

Элен без ребят

13:42:30 23-03-2026

Гость (12:36:10 23-03-2026) Не ремонтируй то, что работает.... "ремонтировать" и "ломать" - это антонимы.

Акакий

13:07:02 23-03-2026

Вот и не суйте свой нос в эту конкуренцию.Говорите, рынок сам расставит всё по своим местам?Вот и пусть расставляет.А то надо им кому то посодействовать,видите ли,привыкли лезть бесцеремонно куда не просят.Руки прочь от маркетплейсов!

Гость

16:49:31 23-03-2026

Акакий (13:07:02 23-03-2026) Вот и не суйте свой нос в эту конкуренцию.Говорите, рынок са... Вы не понимаете суть проблемы.
Представьте, что вы владелец торгового центра.
Десятку продавцов делаете аренду 50% от выручки, а еще одному дружескому вам, бесплатно, да еще оплачиваете ему за счет первых десяти часть стоимости товара.
Владелец маркетплейса как Бог, за счет одних продвигает других.
Это основная проблема. То что зажимают 98% продавцов в угоду 2% других.
Это не рыночек. Это беспредел. Убийство массы продавцов ради сверхприбылей избранных.

Гость

19:13:21 23-03-2026

Гость (16:49:31 23-03-2026) Вы не понимаете суть проблемы.Представьте, что вы владел... В Китае что, все дружеские? На МП-сах большинство бытовых товаров оттуда. И вообще, зачем вы здесь распинаетесь перед непонятной аудиторией?

гость

13:08:04 23-03-2026

А как же "рынок порешает сам" или это все таки очередная морковка была

Гость

16:07:43 23-03-2026

Не лезьбте в механизм который работает, хоть что то в этой стране работает.
Вон автовазу сколько лет государство помогает, а толку? Выпускать авто не научились конкурентные.

гость

16:41:26 23-03-2026

Вон автовазу сколько лет государство помогает, а толку? Выпускать авто не научились конкурентные.

Так а зачем, если им и так миллиардов из бюджета насуют. Воруй сколько влезет. Главное-делись.

Юс

17:39:47 23-03-2026

А минпромторг не хочет запретить влиять на цены одуревшим торгашам?

