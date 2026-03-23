Минпромторг хочет запретить маркетплейсам влиять на цены и вводить скидки

Инициатива преследует главную цель — обеспечить более справедливую конкуренцию

23 марта 2026, 12:03, ИА Амител

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Минпромторг РФ планирует ограничить влияние маркетплейсов на ценообразование, в том числе запретить им самостоятельно устанавливать скидки. Об этом говорится в проекте концепции национальной модели торговли.

Информацию подтвердили РБК источник, знакомый с ходом обсуждения документа, и представитель ведомства. Согласно проекту, изменения будут внедряться поэтапно.

На первом этапе маркетплейсы будут обязаны запрашивать у продавцов разрешение на введение скидок. В перспективе им могут полностью запретить участвовать в формировании цен на товары.

В министерстве пояснили, что цель предлагаемых мер — обеспечить более справедливую конкуренцию между маркетплейсами и традиционными офлайн‑магазинами.

Ранее в Госдуме предложили ввести добровольный самозапрет на покупки на маркетплейсах. Инициатива призвана защитить граждан от импульсивных трат и мошенников.