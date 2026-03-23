Минпромторг хочет запретить маркетплейсам влиять на цены и вводить скидки
Инициатива преследует главную цель — обеспечить более справедливую конкуренцию
23 марта 2026, 12:03, ИА Амител
Минпромторг РФ планирует ограничить влияние маркетплейсов на ценообразование, в том числе запретить им самостоятельно устанавливать скидки. Об этом говорится в проекте концепции национальной модели торговли.
Информацию подтвердили РБК источник, знакомый с ходом обсуждения документа, и представитель ведомства. Согласно проекту, изменения будут внедряться поэтапно.
На первом этапе маркетплейсы будут обязаны запрашивать у продавцов разрешение на введение скидок. В перспективе им могут полностью запретить участвовать в формировании цен на товары.
В министерстве пояснили, что цель предлагаемых мер — обеспечить более справедливую конкуренцию между маркетплейсами и традиционными офлайн‑магазинами.
Ранее в Госдуме предложили ввести добровольный самозапрет на покупки на маркетплейсах. Инициатива призвана защитить граждан от импульсивных трат и мошенников.
12:07:00 23-03-2026
Офигеть, все для народа. Может специально провокаторы под благим предлогам общество качнуть
12:08:27 23-03-2026
вы бы своими логовазами, почтами и рэжэдами разобрались, а потом уже жало в успешные бизнесы пилили.
а то как те шварбы из ссср, на партсобраниях и товарищеских судах.
на самих пробы ставить негде, зато рассказывали как всем жить надо.
13:12:58 23-03-2026
СССР не трогай, с бизнесом разберись (много своего производим, только купи-продай)..
13:27:51 23-03-2026
да, конечно - отдельные недостатки.
да, конечно - отдельные недостатки.
12:16:18 23-03-2026
Сейчас самый главный их косяк, что маркетплейс сам решает, с кого брать полную комиссию 50%, а кому другому дать скидки за счет твоей комиссии.
Это внерыночный механизм убийственной силы.
12:21:42 23-03-2026
Ну так не пользуйся, какие проблемы? Я пользуюсь, меня все устраивает. Кроме минпромторга, которые сами ничего делать не могут и не умеют, кроме как совать другим палки в колеса...
12:39:31 23-03-2026
Я продаю. Мне 50-60% комиссии. А главному конкуренту, по слухам, истинный владелец которого в правительстве, скидку до уровня значительно ниже себестоимости.
В результате в меня оборот 200 тысяч в месяц с нулевой прибылью, а у конкурента миллиард в месяц за счет тысячи мелких как я.
12:22:47 23-03-2026
Я вчера хотел в магазине сухого кваса купит … Обошел 5 магазинов. Думаете купил ?! А на маркетплейсе его огромный выбор
12:36:10 23-03-2026
Не ремонтируй то, что работает.
13:25:02 23-03-2026
Так а никто и не ремонтирует! Сломать пытаются...
13:42:30 23-03-2026
"ремонтировать" и "ломать" - это антонимы.
13:07:02 23-03-2026
Вот и не суйте свой нос в эту конкуренцию.Говорите, рынок сам расставит всё по своим местам?Вот и пусть расставляет.А то надо им кому то посодействовать,видите ли,привыкли лезть бесцеремонно куда не просят.Руки прочь от маркетплейсов!
16:49:31 23-03-2026
Вы не понимаете суть проблемы.
Представьте, что вы владелец торгового центра.
Десятку продавцов делаете аренду 50% от выручки, а еще одному дружескому вам, бесплатно, да еще оплачиваете ему за счет первых десяти часть стоимости товара.
Владелец маркетплейса как Бог, за счет одних продвигает других.
Это основная проблема. То что зажимают 98% продавцов в угоду 2% других.
Это не рыночек. Это беспредел. Убийство массы продавцов ради сверхприбылей избранных.
19:13:21 23-03-2026
В Китае что, все дружеские? На МП-сах большинство бытовых товаров оттуда. И вообще, зачем вы здесь распинаетесь перед непонятной аудиторией?
13:08:04 23-03-2026
А как же "рынок порешает сам" или это все таки очередная морковка была
16:07:43 23-03-2026
Не лезьбте в механизм который работает, хоть что то в этой стране работает.
Вон автовазу сколько лет государство помогает, а толку? Выпускать авто не научились конкурентные.
16:41:26 23-03-2026
Так а зачем, если им и так миллиардов из бюджета насуют. Воруй сколько влезет. Главное-делись.
17:39:47 23-03-2026
А минпромторг не хочет запретить влиять на цены одуревшим торгашам?