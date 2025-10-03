Минпромторг: таксисты будут работать на иномарках до конца срока их эксплуатации
Ограничения распространяются только на закупку и регистрацию новых авто
03 октября 2025, 16:30, ИА Амител
В Минпромторге уточнили, что вступающий в силу с 1 марта 2026 года закон о локализации такси не лишает водителей права работать на уже имеющихся иномарках. Об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".
Появление перечня допустимых моделей, куда вошли только российские бренды, не означает запрета на использование старых автомобилей. Таксисты смогут продолжать возить пассажиров на машинах, которые не соответствуют новым требованиям по уровню локализации, до окончания их эксплуатационного срока.
Таким образом, ограничения распространяются только на закупку и регистрацию новых автомобилей для работы в такси после вступления закона в силу.
16:47:52 03-10-2025
Во как. А что так сдали назад резко. Странные полумеры получаются.
16:53:26 03-10-2025
"до окончания их эксплуатационного срока."--------- И кто его определять будет? Или примут бумажку, что срок эксплуатации авто не более 10 лет/500 тыс.км, а потом велкам за уазиками и тазиками??
17:01:19 03-10-2025
Ахахахахахах))) Надо же, а что случилось? Тазиков на всех не запасли?
17:21:28 03-10-2025
Скорей всего так и предполагалось. Это всепропальщики подожгли болото. Очевидно же что бред запретить одномоментно. Никто не будет определять срок - хоть 150 лет ездий - просто закон на новые регистрации.
19:19:47 03-10-2025
Так оно давно так. Например в Яндексе такси машины до 5 лет возможно зарегистрировать. Непрерывно в такси больше не выхаживают. Значит через 5 лет на российских такси ездить будем. А вот поло и солярисы ы наверное под вопросом. Этим машинам уже по 10-14 лет. Когда же наконец порядок наведут!!!
23:45:05 07-10-2025
Но есть один нюанс. Лицензия на машину имеет срок 5 лет. И про это тишина. Кончится она и что дальше?