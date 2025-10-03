Минпромторг: таксисты будут работать на иномарках до конца срока их эксплуатации

Ограничения распространяются только на закупку и регистрацию новых авто

03 октября 2025, 16:30, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru

В Минпромторге уточнили, что вступающий в силу с 1 марта 2026 года закон о локализации такси не лишает водителей права работать на уже имеющихся иномарках. Об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".

Появление перечня допустимых моделей, куда вошли только российские бренды, не означает запрета на использование старых автомобилей. Таксисты смогут продолжать возить пассажиров на машинах, которые не соответствуют новым требованиям по уровню локализации, до окончания их эксплуатационного срока.

Таким образом, ограничения распространяются только на закупку и регистрацию новых автомобилей для работы в такси после вступления закона в силу.