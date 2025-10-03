НОВОСТИОбщество

Минпромторг: таксисты будут работать на иномарках до конца срока их эксплуатации

Ограничения распространяются только на закупку и регистрацию новых авто

03 октября 2025, 16:30, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru
Такси / Фото: amic.ru

В Минпромторге уточнили, что вступающий в силу с 1 марта 2026 года закон о локализации такси не лишает водителей права работать на уже имеющихся иномарках. Об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".

Появление перечня допустимых моделей, куда вошли только российские бренды, не означает запрета на использование старых автомобилей. Таксисты смогут продолжать возить пассажиров на машинах, которые не соответствуют новым требованиям по уровню локализации, до окончания их эксплуатационного срока.

Таким образом, ограничения распространяются только на закупку и регистрацию новых автомобилей для работы в такси после вступления закона в силу.

Такси / Фото: amic.ru

В России опубликовали первый список автомобилей, допущенных к работе в такси

По оценкам специалистов, стоимость поездок может увеличиться в четыре раза
НОВОСТИЭкономика

Авто Такси

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

16:47:52 03-10-2025

Во как. А что так сдали назад резко. Странные полумеры получаются.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:53:26 03-10-2025

"до окончания их эксплуатационного срока."--------- И кто его определять будет? Или примут бумажку, что срок эксплуатации авто не более 10 лет/500 тыс.км, а потом велкам за уазиками и тазиками??

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:19 03-10-2025

Ахахахахахах))) Надо же, а что случилось? Тазиков на всех не запасли?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:28 03-10-2025

Скорей всего так и предполагалось. Это всепропальщики подожгли болото. Очевидно же что бред запретить одномоментно. Никто не будет определять срок - хоть 150 лет ездий - просто закон на новые регистрации.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:19:47 03-10-2025

Так оно давно так. Например в Яндексе такси машины до 5 лет возможно зарегистрировать. Непрерывно в такси больше не выхаживают. Значит через 5 лет на российских такси ездить будем. А вот поло и солярисы ы наверное под вопросом. Этим машинам уже по 10-14 лет. Когда же наконец порядок наведут!!!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:45:05 07-10-2025

Но есть один нюанс. Лицензия на машину имеет срок 5 лет. И про это тишина. Кончится она и что дальше?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров