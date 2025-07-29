Минюст требует 582 тысяч рублей за раздел имущества Петросяна и Степаненко

Первую экспертизу экс-супруги оплатили полностью, а вот за вторую свою долю перечислил только юморист

29 июля 2025, 18:31, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

Минюст просит взыскать в бюджет государства недостающие 582 тысячи рублей за экспертизу, которую провели в рамках дела о разводе и разделе имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом сообщает РБК.

Согласно материалам дела, ФБУ "Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова" при Минюсте России провел две экспертизы по делу о разделе имущества. Первая, стоимостью 7,5 млн рублей, была оплачена полностью, причем расходы поделили между собой экс-супруги.

За вторую экспертизу, стоимостью более 1 млн 132 тысяч рублей, внесли лишь 550 тысяч рублей. Их перечислил Петросян. Теперь Минюст подал заявление в Хамовнический суд Москвы, чтобы взыскать оставшиеся 582 тысяч. При этом не ясно, с кого именно требуют деньги — с юмориста или его бывшей жены.

Напомним, что Петросян и Степаненко развелись в ноябре 2018 года после более чем 30 лет брака. После развода супруги начали раздел имущества, оценка стоимости которого заняла более двух лет — его общая стоимость составляла порядка 1,5 млрд рублей.