Минздрав может изменить порядок оказания медицинской помощи детям

Изменения коснутся организационного устройства медицинских учреждений и распределения врачебных кадров

25 февраля 2026, 15:24, ИА Амител

Мама с ребенком на приеме у врача / Дети / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России готовят изменения стандарта оказания медицинской помощи детям — проект соответствующего приказа Минздрава оказался в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, медорганизации, которые оказывают первичную медико‑санитарную помощь по профилю "педиатрия", предлагается разделить на три группы.

В первую войдут детские поликлиники и детские поликлинические отделения, предоставляющие первичную медико‑санитарную помощь.

Во вторую группу включат детские поликлиники — самостоятельные медорганизации, а также детские поликлинические отделения в составе городских поликлиник, детских больниц и центральных районных больниц, выполняющих функции межрайонных центров.

Третью группу составят консультативно‑диагностические центры для детей и детские поликлиники в структуре республиканских, краевых, областных, окружных и городских больниц.

«В амбулаторных условиях оказывать первичную врачебную медико‑санитарную помощь детям будут врачи‑педиатры участковые, врачи‑педиатры, врачи общей практики и семейные врачи. Кроме того, проект регламентирует действия при угрожающих жизни состояниях. Если из‑за тяжести состояния ребенка нельзя транспортировать в медорганизацию второй или третьей группы, его эвакуируют в ближайшую организацию, оказывающую экстренную помощь детям», — говорится в публикации.

При этом в такой организации обязательно должны присутствовать отделение анестезиологии‑реанимации, рентгеновское отделение и клинико‑диагностическая лаборатория.

Ранее сообщалось, что правила выдачи больничных родителям планируют пересмотреть.