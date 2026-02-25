Минздрав может изменить порядок оказания медицинской помощи детям
Изменения коснутся организационного устройства медицинских учреждений и распределения врачебных кадров
25 февраля 2026, 15:24, ИА Амител
В России готовят изменения стандарта оказания медицинской помощи детям — проект соответствующего приказа Минздрава оказался в распоряжении ТАСС.
Согласно документу, медорганизации, которые оказывают первичную медико‑санитарную помощь по профилю "педиатрия", предлагается разделить на три группы.
В первую войдут детские поликлиники и детские поликлинические отделения, предоставляющие первичную медико‑санитарную помощь.
Во вторую группу включат детские поликлиники — самостоятельные медорганизации, а также детские поликлинические отделения в составе городских поликлиник, детских больниц и центральных районных больниц, выполняющих функции межрайонных центров.
Третью группу составят консультативно‑диагностические центры для детей и детские поликлиники в структуре республиканских, краевых, областных, окружных и городских больниц.
«В амбулаторных условиях оказывать первичную врачебную медико‑санитарную помощь детям будут врачи‑педиатры участковые, врачи‑педиатры, врачи общей практики и семейные врачи. Кроме того, проект регламентирует действия при угрожающих жизни состояниях. Если из‑за тяжести состояния ребенка нельзя транспортировать в медорганизацию второй или третьей группы, его эвакуируют в ближайшую организацию, оказывающую экстренную помощь детям», — говорится в публикации.
При этом в такой организации обязательно должны присутствовать отделение анестезиологии‑реанимации, рентгеновское отделение и клинико‑диагностическая лаборатория.
Ранее сообщалось, что правила выдачи больничных родителям планируют пересмотреть.
Выживут сильнейшие. Как в Спарте.