Минздрав может изменить порядок прохождения МРТ в России

Предлагаемые изменения направлены на повышение доступности современных методов диагностики для граждан

22 июня 2026, 20:27, ИА Амител

Медик изучает снимки МРТ / Фото: amic.ru

С сентября в России могут измениться правила прохождения магнитно-резонансной томографии. Согласно опубликованному проекту изменений Минздрава, проведение МРТ станет более доступным для пациентов, а в отдельных случаях исследование можно будет пройти без назначения лечащего врача.

Соответствующие изменения должны вступить в силу с 1 сентября. Новые правила уже вызвали активное обсуждение в социальных сетях, где многие пользователи восприняли нововведение как возможность самостоятельно записываться на обследование, минуя визит к терапевту или узкому специалисту.

В документе Минздрава говорится, что "допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки))".

В настоящее время пациенты, которые хотят пройти МРТ по полису обязательного медицинского страхования, должны сначала обратиться к врачу. После осмотра и оценки состояния специалист принимает решение о необходимости исследования и выдает направление. Такой порядок действует из-за высокой стоимости процедуры и необходимости рационального использования диагностического оборудования.

МРТ считается одним из наиболее информативных методов диагностики. Исследование применяется при выявлении заболеваний центральной нервной системы, патологий позвоночника и суставов, а также при диагностике ряда заболеваний внутренних органов.

В Минздраве отмечают, что предлагаемые изменения направлены на повышение доступности современных методов диагностики для граждан. Предполагается, что нововведения позволят сократить время ожидания обследований и упростить получение медицинской помощи.

При этом специалисты обращают внимание, что новые правила не означают полного отказа от врачебного контроля. Во многих случаях именно специалист определяет необходимость проведения МРТ и выбирает наиболее подходящий метод диагностики, поскольку некоторые заболевания можно выявить при помощи более простых и доступных исследований.

Вместе с тем окончательный порядок применения новых правил и механизмы записи на исследования будут зависеть от вступления документа в силу и его практической реализации в медицинских учреждениях.