Минздрав может изменить порядок прохождения МРТ в России
Предлагаемые изменения направлены на повышение доступности современных методов диагностики для граждан
22 июня 2026, 20:27, ИА Амител
С сентября в России могут измениться правила прохождения магнитно-резонансной томографии. Согласно опубликованному проекту изменений Минздрава, проведение МРТ станет более доступным для пациентов, а в отдельных случаях исследование можно будет пройти без назначения лечащего врача.
Соответствующие изменения должны вступить в силу с 1 сентября. Новые правила уже вызвали активное обсуждение в социальных сетях, где многие пользователи восприняли нововведение как возможность самостоятельно записываться на обследование, минуя визит к терапевту или узкому специалисту.
В документе Минздрава говорится, что "допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера (акушерки))".
В настоящее время пациенты, которые хотят пройти МРТ по полису обязательного медицинского страхования, должны сначала обратиться к врачу. После осмотра и оценки состояния специалист принимает решение о необходимости исследования и выдает направление. Такой порядок действует из-за высокой стоимости процедуры и необходимости рационального использования диагностического оборудования.
МРТ считается одним из наиболее информативных методов диагностики. Исследование применяется при выявлении заболеваний центральной нервной системы, патологий позвоночника и суставов, а также при диагностике ряда заболеваний внутренних органов.
В Минздраве отмечают, что предлагаемые изменения направлены на повышение доступности современных методов диагностики для граждан. Предполагается, что нововведения позволят сократить время ожидания обследований и упростить получение медицинской помощи.
При этом специалисты обращают внимание, что новые правила не означают полного отказа от врачебного контроля. Во многих случаях именно специалист определяет необходимость проведения МРТ и выбирает наиболее подходящий метод диагностики, поскольку некоторые заболевания можно выявить при помощи более простых и доступных исследований.
Вместе с тем окончательный порядок применения новых правил и механизмы записи на исследования будут зависеть от вступления документа в силу и его практической реализации в медицинских учреждениях.
20:36:43 22-06-2026
Какая-то туфта, никакой конкретики, по ушам просто ездят и всё !!!
21:15:16 22-06-2026
МРТ позвоночника ждала ровно 5 месяцев. А платно проходила, так записали быстро, через 3 дня
21:18:19 22-06-2026
Сделают так что не пройдешь МРТ...
21:35:05 22-06-2026
Ага бесплатно, бесплатно сейчас ожить до года, а что будет когда попрут все желающие?
22:20:37 22-06-2026
скорее всего делают так что бы в коммерческие МРТ ломанулась толпа, чтобы сканировать себя вдоль и поперёк, а по сути, что бы коммерческие мрт больше заработали...
05:30:58 23-06-2026
тут видится только одна причина,оказалось,что мрт очень вредная процедура...
08:18:54 23-06-2026
Гость (05:30:58 23-06-2026) тут видится только одна причина,оказалось,что мрт очень вред...
Обмотайся в фольгу! И не дыши! А то продукатми горения красноярских лесов отравишься.
08:02:47 23-06-2026
Окупились уде и платно и по полису.... Только еще на карман собрать надо