Минздрав установил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медвузы
Требования различаются в зависимости от университета и направления подготовки
Министерство здравоохранения РФ утвердило минимальные баллы Единого государственного экзамена, необходимые для поступления в медицинские вузы страны. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Требования различаются в зависимости от вуза и направления подготовки. Например, в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова для поступления на направление "Сестринское дело" абитуриент должен набрать не менее 40 баллов по русскому языку, биологии и химии.
Для специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и "Стоматология" порог повышен: требуется 55 баллов по тем же предметам.
В Пироговском университете на программу "Фундаментальная и прикладная биология" необходимо 50 баллов по русскому языку, биологии и математике. Для направлений "Фармация", "Стоматология" и "Педиатрия" установлен минимальный порог в 50 баллов по русскому языку, биологии и химии.
Особые условия действуют для психологических специальностей. Чтобы поступить на "Клиническую психологию" или "Психологию служебной деятельности", нужно набрать 50 баллов по русскому языку и биологии, а также не менее 45 баллов по математике и обществознанию.
Эти требования дополняют общероссийские минимальные баллы ЕГЭ, утвержденные для поступления в вузы в 2026 году. Так, абитуриентам необходимо набрать минимум 40 баллов по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии. И 41 балл по физике — это проходной балл для данного предмета.
Напомним, что основной период проведения ЕГЭ в 2026 году запланирован на период с 1 июня по 9 июля.
