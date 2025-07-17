НОВОСТИНаука и образование

Миронов предложил ввести потолок стоимости обучения в вузах

Депутат указал на катастрофическую нехватку врачей, педагогов и других специалистов в стране

17 июля 2025, 15:00, ИА Амител

Сергей Миронов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сергей Миронов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лидер СРЗП Сергей Миронов призвал ввести потолок стоимости обучения в вузах и снизить ее по важнейшим специальностям.

По его словам, только в прошлом году обучение в медвузах подорожало почти на 35% – и это при том, что в РФ "катастрофически не хватает врачей".

"Как и педагогов, инженеров, ученых, IT-специалистов. Отдав миллионы за дорогущее обучение, пойдут ли эти молодые специалисты работать на государство? В обычные школы и поликлиники, на госпредприятия за скромные зарплаты? Ответ очевиден", – цитирует депутата ТАСС.

Ранее Миронов предложил выдавать семьям беспроцентную ипотеку и полностью списывать ее при рождении третьего ребенка в семье.

Комментарии 4

Musik
Musik

15:16:34 17-07-2025

что-то я начал путать Милонова и Миронова...
ну согласитесь же - похожи как 2 капли гептила

  10 Нравится
Ответить
Гость
Гость

16:35:00 17-07-2025

Musik (15:16:34 17-07-2025) что-то я начал путать Милонова и Миронова...ну согласите...
Один рыжий, другой - седой. Один тупой и озабоченный, у второго ещё бывают проблески интеллекта как сейчас

  3 Нравится
Ответить
Да
Да

18:15:34 17-07-2025

Уже давно пора остановить этот беспредел. Как можно дать образование при такой его стоимости одаренному ребёнку из простой семьи. Вообще всё это не понять.

  2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

18:26:58 17-07-2025

Заклинило вспомнить, что до вторжения буржуев образование в советской РФ было вообще бесплатным (право обучаться в вузе предоставлялось на конкурсной основе и не зависело от финансовых возможностей бездарного абитуриента!)?

  7 Нравится
Ответить
