Миронов предложил ввести потолок стоимости обучения в вузах
Депутат указал на катастрофическую нехватку врачей, педагогов и других специалистов в стране
17 июля 2025, 15:00, ИА Амител
Лидер СРЗП Сергей Миронов призвал ввести потолок стоимости обучения в вузах и снизить ее по важнейшим специальностям.
По его словам, только в прошлом году обучение в медвузах подорожало почти на 35% – и это при том, что в РФ "катастрофически не хватает врачей".
"Как и педагогов, инженеров, ученых, IT-специалистов. Отдав миллионы за дорогущее обучение, пойдут ли эти молодые специалисты работать на государство? В обычные школы и поликлиники, на госпредприятия за скромные зарплаты? Ответ очевиден", – цитирует депутата ТАСС.
Ранее Миронов предложил выдавать семьям беспроцентную ипотеку и полностью списывать ее при рождении третьего ребенка в семье.
15:16:34 17-07-2025
что-то я начал путать Милонова и Миронова...
ну согласитесь же - похожи как 2 капли гептила
16:35:00 17-07-2025
Один рыжий, другой - седой. Один тупой и озабоченный, у второго ещё бывают проблески интеллекта как сейчас
18:15:34 17-07-2025
Уже давно пора остановить этот беспредел. Как можно дать образование при такой его стоимости одаренному ребёнку из простой семьи. Вообще всё это не понять.
18:26:58 17-07-2025
Заклинило вспомнить, что до вторжения буржуев образование в советской РФ было вообще бесплатным (право обучаться в вузе предоставлялось на конкурсной основе и не зависело от финансовых возможностей бездарного абитуриента!)?