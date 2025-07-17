Миронов предложил ввести потолок стоимости обучения в вузах

Депутат указал на катастрофическую нехватку врачей, педагогов и других специалистов в стране

17 июля 2025, 15:00, ИА Амител

Сергей Миронов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лидер СРЗП Сергей Миронов призвал ввести потолок стоимости обучения в вузах и снизить ее по важнейшим специальностям.

По его словам, только в прошлом году обучение в медвузах подорожало почти на 35% – и это при том, что в РФ "катастрофически не хватает врачей".

"Как и педагогов, инженеров, ученых, IT-специалистов. Отдав миллионы за дорогущее обучение, пойдут ли эти молодые специалисты работать на государство? В обычные школы и поликлиники, на госпредприятия за скромные зарплаты? Ответ очевиден", – цитирует депутата ТАСС.

Ранее Миронов предложил выдавать семьям беспроцентную ипотеку и полностью списывать ее при рождении третьего ребенка в семье.