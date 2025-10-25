"Миротворец из армии США" обманул жительницу Алтая на два миллиона рублей

Так называемый Алекс сообщил, что влюбился в женщину и хочет переехать к ней, покинув вооруженные силы

25 октября 2025, 14:25, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Республике Алтай мошенник обманул местную жительницу на два миллиона, представившись гражданином Румынии. Пресс-служба регионального МВД поделилась деталями сложной аферы.

45-летняя женщина из Турочакского района зарегистрировалась на сайте знакомств в интернете. Вскоре ей пришло сообщение от мужчины, представившегося Алексом. Он утверждал, что в настоящее время служит в армии Соединенных Штатов и выполняет боевые задачи на территории Сирии.

В определенный момент кавалер заявил о своем желании расторгнуть военный контракт и переехать к своей избраннице в Республику Алтай. Женщина поверила его словам.

Через некоторое время Алекс сообщил, что отправил посылку с личными вещами и заработанными деньгами на адрес своей возлюбленной на Алтай. Он попросил ее принять посылку и заверил, что вскоре сам приедет. Впоследствии мужчина сообщил о возникших таможенных проблемах с посылкой и попросил оказать помощь в их решении. После этого женщине стали поступать звонки в мессенджере от неизвестных лиц, представившихся сотрудниками Федеральной таможенной службы. Они под различными предлогами требовали перевести деньги для возобновления отправки посылки.

Доверчивая женщина совершила десять банковских переводов на общую сумму более 1,3 миллиона рублей и отправила четыре почтовых перевода на счета в Турции на сумму 900 тысяч рублей. Только в октябре у жительницы села появились сомнения в честности работников таможенной службы, и она попросила предоставить ей трек-номер. После этого звонки прекратились. Мнимый миротворец из армии США также перестал выходить на связь. Обманутая женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.