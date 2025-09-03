"Мне коров больше жалко." Внедорожник влетел в стадо КРС в Иркутской области

Автомобиль получил серьезные повреждения

03 сентября 2025, 10:49, ИА Амител

В Иркутской области внедорожник Lexus на полном ходу врезался в стадо коров. Авария произошла ночью на трассе Монды – Култук, где животные нередко выходят на дорогу без присмотра. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

От удара погибли две коровы, еще две – получили травмы. Автомобиль практически не подлежит восстановлению. Девушка на видео пожалела коров, отметив, что ей больше жалко животных, чем водителя авто.

Информации о состоянии водителя пока нет.

«Местные жители отмечают, что подобные ситуации на этом участке не редкость, поэтому советуют водителям снижать скорость в темное время суток и быть особенно осторожными», – сообщает Telegram-канал.

