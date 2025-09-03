НОВОСТИПроисшествия

"Мне коров больше жалко." Внедорожник влетел в стадо КРС в Иркутской области

Автомобиль получил серьезные повреждения

03 сентября 2025, 10:49, ИА Амител

В Иркутской области внедорожник Lexus на полном ходу врезался в стадо коров. Авария произошла ночью на трассе Монды – Култук, где животные нередко выходят на дорогу без присмотра. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

От удара погибли две коровы, еще две – получили травмы. Автомобиль практически не подлежит восстановлению. Девушка на видео пожалела коров, отметив, что ей больше жалко животных, чем водителя авто.

Информации о состоянии водителя пока нет.

«Местные жители отмечают, что подобные ситуации на этом участке не редкость, поэтому советуют водителям снижать скорость в темное время суток и быть особенно осторожными», – сообщает Telegram-канал.

Ранее сообщалось, что две коровы и 15 кур погибли при пожаре в селе Романово Усть-Пристанского района Алтайского края.

ДТП Иркутская область животные

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

11:09:16 03-09-2025

Дорога для автомобилей сделана, а не для коров. В Горном пьяные ковбои в кустах спят , а рогатые по Чуйскому разгуливают. Т.е. это в порядке вещей что-ли?.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:14 03-09-2025

Гость (11:09:16 03-09-2025) Дорога для автомобилей сделана, а не для коров. В Горном пья...
соблюдай скоростной режим и вовремя получиться сориентироваться.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:19 03-09-2025

Гость (11:15:14 03-09-2025) соблюдай скоростной режим и вовремя получиться сориентир...

т.е. пастух не при делах?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:35:40 03-09-2025

Гость (11:15:14 03-09-2025) соблюдай скоростной режим и вовремя получиться сориентир... Хочешь проверить?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:27 03-09-2025

Гость (11:09:16 03-09-2025) Дорога для автомобилей сделана, а не для коров. В Горном пья... А тротуары для байков и электросамокатов.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:30 03-09-2025

А видео где?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:08 03-09-2025

надо коров в желтые жилеты нарядить . и катафоты повесить на рога и хвост . тогда видно будет издалека.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:04 03-09-2025

А знаки там есть что коровы на дороге?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:24:54 03-09-2025

Безакцептно списывать со счетов жителей села деньги на восстановление машин, пострадавших от столкновений с коровами! Дорога для машин.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:03:14 04-09-2025

вблизи деревень всегда есть животные. водятл сам виноват. коров жалко очень

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров