"Мне коров больше жалко." Внедорожник влетел в стадо КРС в Иркутской области
Автомобиль получил серьезные повреждения
03 сентября 2025, 10:49, ИА Амител
В Иркутской области внедорожник Lexus на полном ходу врезался в стадо коров. Авария произошла ночью на трассе Монды – Култук, где животные нередко выходят на дорогу без присмотра. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.
От удара погибли две коровы, еще две – получили травмы. Автомобиль практически не подлежит восстановлению. Девушка на видео пожалела коров, отметив, что ей больше жалко животных, чем водителя авто.
Информации о состоянии водителя пока нет.
«Местные жители отмечают, что подобные ситуации на этом участке не редкость, поэтому советуют водителям снижать скорость в темное время суток и быть особенно осторожными», – сообщает Telegram-канал.
Ранее сообщалось, что две коровы и 15 кур погибли при пожаре в селе Романово Усть-Пристанского района Алтайского края.
11:09:16 03-09-2025
Дорога для автомобилей сделана, а не для коров. В Горном пьяные ковбои в кустах спят , а рогатые по Чуйскому разгуливают. Т.е. это в порядке вещей что-ли?.
11:15:14 03-09-2025
Гость (11:09:16 03-09-2025) Дорога для автомобилей сделана, а не для коров. В Горном пья...
соблюдай скоростной режим и вовремя получиться сориентироваться.
11:42:19 03-09-2025
Гость (11:15:14 03-09-2025) соблюдай скоростной режим и вовремя получиться сориентир...
т.е. пастух не при делах?
12:35:40 03-09-2025
Гость (11:15:14 03-09-2025) соблюдай скоростной режим и вовремя получиться сориентир... Хочешь проверить?
11:41:27 03-09-2025
Гость (11:09:16 03-09-2025) Дорога для автомобилей сделана, а не для коров. В Горном пья... А тротуары для байков и электросамокатов.
11:31:30 03-09-2025
А видео где?
12:09:08 03-09-2025
надо коров в желтые жилеты нарядить . и катафоты повесить на рога и хвост . тогда видно будет издалека.
16:30:04 03-09-2025
А знаки там есть что коровы на дороге?
20:24:54 03-09-2025
Безакцептно списывать со счетов жителей села деньги на восстановление машин, пострадавших от столкновений с коровами! Дорога для машин.
01:03:14 04-09-2025
вблизи деревень всегда есть животные. водятл сам виноват. коров жалко очень