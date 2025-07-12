Число погибших в ДТП на трассе Бийск — Белокуриха выросло до пяти
В больнице скончался зачинщик аварии
12 июля 2025, 22:26, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Число погибших в ДТП на трассе Бийск – Белокуриха в Алтайском крае возросло до пяти, сообщили в ГУ МВД по региону.
Как отмечается, в больнице от полученных травм скончался водитель УАЗа – зачинщик аварии, который 12 июля выехал на встречку и врезался в Toyota.
В результате столкновения погибли четыре человека, находящихся в иномарке. По факту произошедшего расследуют уголовное дело.
22:32:24 12-07-2025
Царство небесное рабу Божиему Иерею Алексию и иже с ним!!!
(не зачинщик)
09:46:17 13-07-2025
р.Б. V/ (22:32:24 12-07-2025) Царство небесное рабу Божиему Иерею Алексию и иже с ним!!!
12:25:07 14-07-2025
р.Б. V/ (22:32:24 12-07-2025) Царство небесное рабу Божиему Иерею Алексию и иже с ним!!!
00:40:47 15-07-2025
Православный Поп выехал на встречную полосу, и убил 4 человека, возможно был бухой, потому что знаю что подбухивал он регулярно как и все Россияне, но у него был иммунитет, ДПС его не останавливали, он у них в ранге блатных, как и многие другие, вообще в Смоленском районе в полиции такой бардак , какого ещё ни когда не было