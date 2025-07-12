Число погибших в ДТП на трассе Бийск — Белокуриха выросло до пяти

В больнице скончался зачинщик аварии

12 июля 2025, 22:26, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Число погибших в ДТП на трассе Бийск – Белокуриха в Алтайском крае возросло до пяти, сообщили в ГУ МВД по региону.

Как отмечается, в больнице от полученных травм скончался водитель УАЗа – зачинщик аварии, который 12 июля выехал на встречку и врезался в Toyota.

В результате столкновения погибли четыре человека, находящихся в иномарке. По факту произошедшего расследуют уголовное дело.