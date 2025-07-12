В ДТП на трассе Бийск — Белокуриха погибли четыре человека

Водитель УАЗа выехал на встречку и столкнулся с Toyota

12 июля 2025, 18:35, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае четыре человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщили в ГАИ региона.

Авария случилась 12 июля в 16:10 на федеральной трассе Бийск – Белокуриха в двух километрах от села Смоленского.

Водитель УАЗа при совершении обгона выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автомобилем Toyota.

"В результате ДТП погибли четверо граждан, находящихся в иномарке. Водитель УАЗа госпитализирован", – говорится в сообщении.

Начальник краевого главка МВД генерал-майор полиции Сергей Камышев поставил на контроль разбирательство по факту произошедшего.

Прокуратура Алтайского края также проводит проверку и контролирует ход расследования уголовного дела.