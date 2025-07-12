В ДТП на трассе Бийск — Белокуриха погибли четыре человека
Водитель УАЗа выехал на встречку и столкнулся с Toyota
12 июля 2025, 18:35, ИА Амител
В Алтайском крае четыре человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщили в ГАИ региона.
Авария случилась 12 июля в 16:10 на федеральной трассе Бийск – Белокуриха в двух километрах от села Смоленского.
Водитель УАЗа при совершении обгона выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автомобилем Toyota.
"В результате ДТП погибли четверо граждан, находящихся в иномарке. Водитель УАЗа госпитализирован", – говорится в сообщении.
Начальник краевого главка МВД генерал-майор полиции Сергей Камышев поставил на контроль разбирательство по факту произошедшего.
Прокуратура Алтайского края также проводит проверку и контролирует ход расследования уголовного дела.
19:07:10 12-07-2025
Ужасный пример того что соблюдение всех этих правил дд не застрахует тебя от встречи с таким отмороженным долбоящером, которому вздумалось ехать по встречке
20:37:11 12-07-2025
А слабо к Белокурихе нормальную дорогу построить? На 4 полосы с отбойником? Как-никак курорт всеэрэфского значения. А то всякие грефы московские приезжают, корчат из себя белого господина среди папуасов, а дороги для белого господина должны те же самые папуасы строить за свои кровные...
22:59:27 12-07-2025
Гость (20:37:11 12-07-2025) А слабо к Белокурихе нормальную дорогу построить? На 4 полос... Не панацея. На Правобережном четырехполосном тракте с отбойниками аварии тоже часто бывают. Безголовых много за рулем. Увы!
22:02:51 12-07-2025
УАЗ победил, Раму сложить сложнее чем банку консервную. хотя многие говорят что рама это зло.
09:29:27 13-07-2025
Гость (22:02:51 12-07-2025) УАЗ победил, Раму сложить сложнее чем банку консервную. хотя... Победил? Водитель УАЗа так же скончался, в чем заключается победа?
11:22:03 13-07-2025
Гость (22:02:51 12-07-2025) УАЗ победил, Раму сложить сложнее чем банку консервную. хотя... помер и водитель уаза. рама не спасла
11:33:41 13-07-2025
Черти
22:04:57 13-07-2025
а ведь у водителя уаза Алексея Штык 4 детей 2 дочки и 2 два сына он спешил на дело и при обгоне он газанул и дтп его пытались реанимировать но уже было поздно люди в toyote спешили на свадьбу дедушка бабушка их сын и знакомый водитель а у сына родилась дочь ей всего 1 месяц 5 человек это очень много да и 1 уже много всем царство небесное
07:32:39 14-07-2025
гость (22:04:57 13-07-2025) а ведь у водителя уаза Алексея Штык 4 детей 2 дочки и 2 два ... Не уверен - не лез на обгон, но у нас все чрезмерно самоуверенные. И этот очередной самоуверенный уже больше так не будет. Жестоко, но жаль лишь тех кто был в тойоте, ни в чем не повинные люди.