Когда Алтай уже "выйдет из сумрака" и наконец-то установится солнечная погода?
Прогноз такой: либо солнце, либо дождь, либо будет, либо нет
23 марта 2026, 14:18, ИА Амител
До конца марта солнечных дней в Алтайском крае не предвидится — будет пасмурно, облачно и даже туманно. Да и апрель, можно сказать, не сильно порадует чистым небом. Вот такая у нас весна в этом году — холодная и снежная. Об этом говорят данные популярных сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода".
Gismeteo
Ярко будет 1 и 2 апреля, в эти дни ожидается +10 градусов. А потом в край придет "сезон дождей", что уже само по себе отрицает какую-либо солнечность.
Если верить данному прогнозу, погода будет выдавать солнечные дни максимально дозированно и так, чтобы не разбаловать: иногда один день, иногда даже два. В частности, безоблачно будет 1, 2, 10, 16, 17 и 24 апреля.
До конца апреля столбики термометров будут показывать +10...+14 градусов. Снегопадов уже не будет, а вот дождей, судя по всему, будет просто "завались".
"Яндекс.Погода"
Этот прогноз отличается от предыдущего в части дождливых и солнечных дней. Причем отличается очень сильно, что бывает достаточно редко.
К примеру, дождей до 21 апреля почти не будет, зато ожидается снег 11 апреля. А солнечных дней будет гораздо больше.
Впрочем, это всего лишь долгосрочные прогнозы, так что все может измениться. И как оно будет на самом деле — это точно будет известно ближе к конкретной интересующей дате.
14:34:29 23-03-2026
Gismeteo уже давно сдулся и предсказывает "погоду на Марсе", особенно в плане осадков.
15:49:43 23-03-2026
Гость (14:34:29 23-03-2026) Gismeteo уже давно сдулся и предсказывает "погоду на Марсе",... нет, врать то не надо
15:50:53 23-03-2026
эх, благостная прохлада и свежеть уходит, на смену - вонь города пыль и комары и жарища. Зимой то в городе жить туда сюда, а вот летом точно валим в пригород в леса
21:44:05 30-03-2026
Гость (15:50:53 23-03-2026) эх, благостная прохлада и свежеть уходит, на смену - вонь г... Угольная вонь ты хотел сказать