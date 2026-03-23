Прогноз такой: либо солнце, либо дождь, либо будет, либо нет

23 марта 2026, 14:18, ИА Амител

Солнечная весна / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

До конца марта солнечных дней в Алтайском крае не предвидится — будет пасмурно, облачно и даже туманно. Да и апрель, можно сказать, не сильно порадует чистым небом. Вот такая у нас весна в этом году — холодная и снежная. Об этом говорят данные популярных сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода".

Gismeteo

Ярко будет 1 и 2 апреля, в эти дни ожидается +10 градусов. А потом в край придет "сезон дождей", что уже само по себе отрицает какую-либо солнечность.

Если верить данному прогнозу, погода будет выдавать солнечные дни максимально дозированно и так, чтобы не разбаловать: иногда один день, иногда даже два. В частности, безоблачно будет 1, 2, 10, 16, 17 и 24 апреля.

До конца апреля столбики термометров будут показывать +10...+14 градусов. Снегопадов уже не будет, а вот дождей, судя по всему, будет просто "завались".

"Яндекс.Погода"

Этот прогноз отличается от предыдущего в части дождливых и солнечных дней. Причем отличается очень сильно, что бывает достаточно редко.

К примеру, дождей до 21 апреля почти не будет, зато ожидается снег 11 апреля. А солнечных дней будет гораздо больше.

Впрочем, это всего лишь долгосрочные прогнозы, так что все может измениться. И как оно будет на самом деле — это точно будет известно ближе к конкретной интересующей дате.