Молодой мотоциклист врезался в учебный автомобиль в Новоалтайске

Байкера увезли в больницу

26 июля 2025, 22:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: ГАИ Алтайского края

ДТП с участием учебного автомобиля и мотоцикла произошло в Новоалтайске, сообщили в ГАИ Алтайского края.

Авария случилась 26 июля около 15:50 у дома № 39 по улице Анатолия.

Предварительно установили, что 22-летний байкер на мотоцикле Suzuki при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с учебным Hyundai Solaris под управлением 60-летнего инструктора, который в этот момент разворачивался.

«В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение», – рассказали в ведомстве.

Дорожные полицейские проводят проверку по факту произошедшего.