НОВОСТИПроисшествия

Молодой мотоциклист врезался в учебный автомобиль в Новоалтайске

Байкера увезли в больницу

26 июля 2025, 22:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: ГАИ Алтайского края
Место ДТП / Фото: ГАИ Алтайского края

ДТП с участием учебного автомобиля и мотоцикла произошло в Новоалтайске, сообщили в ГАИ Алтайского края.

Авария случилась 26 июля около 15:50 у дома № 39 по улице Анатолия.

Предварительно установили, что 22-летний байкер на мотоцикле Suzuki при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с учебным Hyundai Solaris под управлением 60-летнего инструктора, который в этот момент разворачивался.

«В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение», – рассказали в ведомстве.

Дорожные полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

ДТП Новоалтайск

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

05:45:40 27-07-2025

Спасите Новоалтайск от "байкеров"-дураков. Без глушителей по вечерам, колоннами по встречке, на задних колесах. По-видимому, даже правил не знают.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров