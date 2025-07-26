Молодой мотоциклист врезался в учебный автомобиль в Новоалтайске
Байкера увезли в больницу
26 июля 2025, 22:30, ИА Амител
Место ДТП / Фото: ГАИ Алтайского края
ДТП с участием учебного автомобиля и мотоцикла произошло в Новоалтайске, сообщили в ГАИ Алтайского края.
Авария случилась 26 июля около 15:50 у дома № 39 по улице Анатолия.
Предварительно установили, что 22-летний байкер на мотоцикле Suzuki при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с учебным Hyundai Solaris под управлением 60-летнего инструктора, который в этот момент разворачивался.
«В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение», – рассказали в ведомстве.
Дорожные полицейские проводят проверку по факту произошедшего.
05:45:40 27-07-2025
Спасите Новоалтайск от "байкеров"-дураков. Без глушителей по вечерам, колоннами по встречке, на задних колесах. По-видимому, даже правил не знают.