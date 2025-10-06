В регионе молоко перерабатывают 65 предприятий, а трудятся в отрасли больше шести тысяч специалистов

06 октября 2025, 19:00, ИА Амител

Масло и молоко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Молоко – продукт, который мы привыкли считать простым и повседневным. Стакан утром, творог к завтраку, сыр на бутерброд – все это кажется таким привычным. Но за всем этим скрывается целая наука, круглосуточная работа и судьбы тысяч людей. В Алтайском крае молоко перерабатывают 65 предприятий, а трудятся в отрасли больше шести тысяч специалистов. Для них молоко – не просто сырье, это живой продукт, со своим характером и капризами, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Один из таких людей – инженер-технолог Дмитрий Романов. Его путь в профессию был предопределен: отец руководил молочным предприятием, и сын с детства наблюдал, как рождается молочная продукция. Сегодня Дмитрий – инженер-технолог на заринском предприятии "Холод", он отвечает за то, чтобы каждый продукт под маркой "Белый замок" был вкусным, безопасным и конкурентоспособным.

«Молоко – это достаточно живой продукт, у него есть сезонность, есть свое настроение, и умение подстроиться под характер молока и создать продукт всегда с одинаковыми показателями нужного высокого качества – это, наверное, и есть работа технолога молочного производства», – рассказал Дмитрий Романов.

Самым сложным продуктом он называет сыр. Секрет не только в тонкостях технологии, но и в том, что его производство требует времени и терпения. Не случайно именно в производстве сыров Алтайский край занимает второе место в России. Чуть проще в приготовлении масло, и здесь регион стабильно в тройке лидеров. Но и творог, и даже простое питьевое молоко вовсе не так просты, как кажется потребителю.

«Чтобы получить обычное питьевое молоко, надо принять молоко, сделать анализы, сделать его сортировку, пастеризовать обязательно, потом направить в нужный танк, еще раз взять анализы по жиру, по белку и по всем показателям качества. После этого отправить его на фасовочный автомат, где также нужно подобрать правильный вес, нанести маркировку, после этого соблюсти всю цепочку холода во время поставки и уже только тогда выдать продукт потребителям», – подчеркнул Дмитрий Романов.

Чтобы контролировать качество продукции от поля до полки, некоторые переработчики имеют собственные животноводческие комплексы. Одно из таких производств – компания "Брюкке". Директор молочного завода Виктор Чернышов работает здесь со дня основания – уже 30 лет. Это работа творческая, но для дисциплинированных людей.

«Особенность работы с молоком – это то, что ее нельзя отложить на завтра. Молоко не подлежит длительному хранению. Если его на завод сегодня привезли, то оно там может находиться максимум сутки, и за это время мы должны его переработать, чтобы ни произошло. И вот тут тоже будет вам творчество, допустим, планировали переработку в один продукт, не получается, значит, будем перерабатывать в другой, но переработать его обязательно нужно», – рассказал Виктор Чернышов.

В молочной отрасли нет пауз и выходных. Производство идет непрерывно, а за каждым продуктом стоят сотни специалистов: сыровары, маслоделы, мастера кисломолочного производства. Получить такую профессию можно в алтайских университетах: техническом и аграрном, а также в профильных колледжах региона.

Выпускников ждут ведущие компании края: "Вимм-Биль-Данн", Барнаульский молочный комбинат, "Киприно", "Алтайская буренка", "Столица молока" и многие другие. Общие мощности предприятий позволяют выпускать до двух миллионов тонн молочной продукции в год. И пока на наших столах есть свежие молочные продукты, можно быть уверенными: в Алтайском крае есть люди, которые превращают простое молоко в настоящее богатство региона.