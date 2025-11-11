Морозы до -39 градусов и снегопады прогнозируются в ряде регионов Сибири

В Алтайском крае на дорогах ожидается сильная гололедица, а ветер усилится до 23 м/с

11 ноября 2025, 16:52, ИА Амител

В Тимофеев день часто наступали морозы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Сибири в период с 11 по 14 ноября ожидается значительное ухудшение погодных условий. На регионы обрушатся снегопад, метели, а температура воздуха местами опустится до -39 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Так, в Алтайском крае с 11 по 13 ноября прогнозируются снег, мокрый снег, метели и сильный гололед на дорогах. Все это будет сопровождаться ветром до 23 м/с. Аналогичная погода ожидается и в Республике Алтай.

В Новосибирской области температура воздуха в ночные часы будет падать до -22 градусов, а в Томской области – до -29. В обоих регионах прогнозируются снег, мокрый снег, метель, гололед и ветер до 20 м/с. В связи с гололедом ГУ МЧС России по Новосибирской области рекомендовало пешеходам использовать нескользящую обувь, а пожилым людям – трости со специальными наконечниками.

«В Хакасии в эти дни температура упадет сразу на десять градусов. Очень холодно будет и в Иркутской области – в Катангском районе температура в ночные часы может опуститься до -39. В целом по области с 12 по 14 ноября ожидаются снег, метели, гололедица и ветер до 20 м/с. Об ухудшении погоды синоптики также предупредили жителей Тывы и Забайкалья», – сообщает ТАСС со ссылкой на синоптиков.

А вот Омскую область в ближайшие дни ждет более мягкая погода. Там прогнозируется мокрый снег, который в дневные часы сменится дождем. Однако это приведет к образованию на дорогах снежных накатов и гололедицы.

Ранее стало известно, какая погода будет в Алтайском крае до конца ноября.