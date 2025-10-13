Влияние на геомагнитную обстановку ожидается к этому четвергу, пока возможные магнитные бури специалисты не прогнозируют

13 октября 2025, 17:00, ИА Амител

Солнце / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Вопреки предварительным расчетам, на Солнце вновь зафиксирована высокая активность, о чем заявили специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В настоящее время на поверхности светила наблюдаются две активные зоны, каждая из которых достигает в диаметре около 150 тысяч километров, что превышает размер Земли более чем в десять раз.

Подчеркивается, что, согласно предыдущим прогнозам, подобного развития событий не ожидалось. После "достаточно активного завершения сентября и начала октября" предполагалось, что звезда не восстановит свою активность так быстро.

Исходя из текущей ситуации, ученые констатируют наличие масштабного системного всплеска солнечной активности. Воздействие на геомагнитное поле Земли вероятно начиная со среды или четверга, пока что сказать о магнитных бурях и проблемах на планете говорить пока рано.

Согласно информации, опубликованной на сайте лаборатории, в течение понедельника было зарегистрировано восемь вспышек класса С и одна мощная вспышка класса М.