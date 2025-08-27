По предварительным данным, жертв и разрушений нет

27 августа 2025, 10:25, ИА Амител

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у российского побережья в районе Каспийского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок зафиксировали в 23:33 мск в 41 километре к северо-западу от города Дербента (Республика Дагестан). Известно, что очаг залегал на глубине 12 километров.

По данным регионального МЧС, информация о жертвах и разрушениях спасателям не поступала.

Как пишет Shot, подземные толчки около 23:30 по местному времени ощутили жители Махачкалы, Дербента, Каспийска и Хасавюрта. Люди, остерегаясь афтершоков, вышли на улицу.

Согласно информации Mash, толчки также зафиксировали в Пятигорске, Кисловодске и Астрахани.

Кроме того, землетрясение попало на кадры трансляции матча любительских команд "Магма" и "Азерпетрол" в Дагестане. В момент атаки один из футболистов из-за афтершоков упал на газон. Несмотря на мощные подземные толчки, которые ощущались в манеже, спортсмены не стали прерывать игру и завершили ее нулевой ничьей.