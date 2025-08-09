Согласно данным источников, на заводе по производству соды взорвалась технологическая установка

09 августа 2025, 14:45, ИА Амител

Последствия взрыва в Стерлитамаке / Фото: Baza

В одном из кирпичных зданий Стерлитамака произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадали 25 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России.

Как прокомментировал агентству председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов, инцидент произошел на площадке Башкирской содовой компании.

Пострадавших увезли в больницу. Подробности происшествия уточняются.

Baza пишет, что, по предварительным данным, на заводе взорвалась технологическая установка. Возгорания не последовало, однако есть риск повторного взрыва. На месте работают спасатели МЧС.

Башкирская содовая компания (БСК) – крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России.