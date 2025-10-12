НОВОСТИОбщество

Мошенник из Новосибирска взял трех собак на перевоспитание и выбросил в Барнауле

Животных привязали к столбу и бросили умирать на морозе

12 октября 2025, 19:00, ИА Амител

В Новосибирске мужчина, представившийся кинологом, обманул владельцев домашних животных и бросил их питомцев в Барнауле. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Как сообщают зоозащитники, аферист разместил в интернете объявление об услугах по перевоспитанию собак. По его словам, он помогал агрессивным или трудновоспитуемым животным адаптироваться к людям. Ему доверили трех собак – шарпея, овчарку и американского булли. За свои услуги мужчина получил 10 тысяч рублей.

Спустя некоторое время он сообщил владельцам, что пристроил животных "доброй женщине" в Тальменке. На деле же собак увезли в Барнаул, где их привязали к столбу и оставили на морозе.

Сейчас зоозащитники ищут мошенника и пытаются установить личности хозяев животных, чтобы вернуть им питомцев.

Барнаул Собаки Жестокость к животным животные

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

16:30:47 13-10-2025

кто покупает щеночка крупной породы - поинтересуйтесь собакой, почитайте ОКД! Не покупайте собак просто атк, это опасное и сложное животное без воспитания - особенно!!

  -1 Нравится
Ответить
