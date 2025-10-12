Мошенник из Новосибирска взял трех собак на перевоспитание и выбросил в Барнауле
Животных привязали к столбу и бросили умирать на морозе
12 октября 2025, 19:00, ИА Амител
В Новосибирске мужчина, представившийся кинологом, обманул владельцев домашних животных и бросил их питомцев в Барнауле. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Как сообщают зоозащитники, аферист разместил в интернете объявление об услугах по перевоспитанию собак. По его словам, он помогал агрессивным или трудновоспитуемым животным адаптироваться к людям. Ему доверили трех собак – шарпея, овчарку и американского булли. За свои услуги мужчина получил 10 тысяч рублей.
Спустя некоторое время он сообщил владельцам, что пристроил животных "доброй женщине" в Тальменке. На деле же собак увезли в Барнаул, где их привязали к столбу и оставили на морозе.
Сейчас зоозащитники ищут мошенника и пытаются установить личности хозяев животных, чтобы вернуть им питомцев.
16:30:47 13-10-2025
кто покупает щеночка крупной породы - поинтересуйтесь собакой, почитайте ОКД! Не покупайте собак просто атк, это опасное и сложное животное без воспитания - особенно!!