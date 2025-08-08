Мошенники используют новую двухэтапную схему обмана

Они притворяются службой доставки цветов

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В России зафиксирована новая схема мошенничества, при которой злоумышленники похищают доступ к учетным записям на портале "Госуслуги". Как сообщает РИА Новости, преступники действуют в два этапа, маскируясь под представителей различных организаций.

«Сначала жертве поступает звонок от якобы службы доставки цветов. Мошенники просят назвать код из СМС, объясняя это необходимостью подтверждения заказа. После этого разговор внезапно обрывается автоматическим сообщением, якобы от Роскомнадзора, предупреждающим о подозрительной активности», – пишет издание.

На втором этапе злоумышленники, представляясь сотрудниками Роскомнадзора или других государственных структур, предлагают помощь в восстановлении доступа к "Госуслугам" и отмене якобы оформленного микрозайма.

В этот момент на телефон жертвы приходят четырехзначные коды, которые мошенники пытаются заполучить для входа в личный кабинет на портале.

В Роскомнадзоре предупреждают, что сотрудники ведомства никогда не звонят гражданам с просьбами предоставить персональные данные, коды подтверждения или перейти по подозрительным ссылкам.

