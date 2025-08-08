Мошенники используют новую двухэтапную схему обмана
Они притворяются службой доставки цветов
08 августа 2025, 23:45, ИА Амител
В России зафиксирована новая схема мошенничества, при которой злоумышленники похищают доступ к учетным записям на портале "Госуслуги". Как сообщает РИА Новости, преступники действуют в два этапа, маскируясь под представителей различных организаций.
«Сначала жертве поступает звонок от якобы службы доставки цветов. Мошенники просят назвать код из СМС, объясняя это необходимостью подтверждения заказа. После этого разговор внезапно обрывается автоматическим сообщением, якобы от Роскомнадзора, предупреждающим о подозрительной активности», – пишет издание.
На втором этапе злоумышленники, представляясь сотрудниками Роскомнадзора или других государственных структур, предлагают помощь в восстановлении доступа к "Госуслугам" и отмене якобы оформленного микрозайма.
В этот момент на телефон жертвы приходят четырехзначные коды, которые мошенники пытаются заполучить для входа в личный кабинет на портале.
В Роскомнадзоре предупреждают, что сотрудники ведомства никогда не звонят гражданам с просьбами предоставить персональные данные, коды подтверждения или перейти по подозрительным ссылкам.
Ранее сообщалось, что предлагающие перевыпустить полис ОМС мошенники активизировались в Алтайском крае.
06:28:59 09-08-2025
Получается, чтобы не стать жертвой мошенничества нужно всего лишь ничего не делать, то есть не брать трубку с незнакомых номеров и ничего не делать, что с этим связано. Не благодарите!
08:59:32 09-08-2025
Гость (06:28:59 09-08-2025) Получается, чтобы не стать жертвой мошенничества нужно всего... Не брать трубку, это если вы не ждете никаких звонков. Ни по объявлению, ни от поликлиники, ни от служб доставки, ни от таксиста, вообще ни от кого.
12:49:18 09-08-2025
Гость (08:59:32 09-08-2025) Не брать трубку, это если вы не ждете никаких звонков. Ни по...
Брать можно. Глупости вытворять не нужно!
17:07:27 09-08-2025
Гость (12:49:18 09-08-2025) Брать можно. Глупости вытворять не нужно!...
Ну а как же без глупостей? Не может народ без этого! Только потом не надо кого-то обвинять. Сами все отдаете, сами берете кредиты, потому что дураки.
07:02:23 09-08-2025
Наперегонки: кто вперед... Главный мошенник - государство, затем банки и т.д.
11:23:22 09-08-2025
Детский сад какой-то! Если я ничего не заказывал, то положу трубку и все. Для остальных случаев есть приложения в которых все отслеживается.
14:58:52 09-08-2025
Аннулировать Госуслуги. Как я в июле. Теперь меньше беспокойства.