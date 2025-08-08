НОВОСТИПроисшествия

Мошенники используют новую двухэтапную схему обмана

Они притворяются службой доставки цветов

08 августа 2025, 23:45, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru
В России зафиксирована новая схема мошенничества, при которой злоумышленники похищают доступ к учетным записям на портале "Госуслуги". Как сообщает РИА Новости, преступники действуют в два этапа, маскируясь под представителей различных организаций.

«Сначала жертве поступает звонок от якобы службы доставки цветов. Мошенники просят назвать код из СМС, объясняя это необходимостью подтверждения заказа. После этого разговор внезапно обрывается автоматическим сообщением, якобы от Роскомнадзора, предупреждающим о подозрительной активности», – пишет издание.

На втором этапе злоумышленники, представляясь сотрудниками Роскомнадзора или других государственных структур, предлагают помощь в восстановлении доступа к "Госуслугам" и отмене якобы оформленного микрозайма.

В этот момент на телефон жертвы приходят четырехзначные коды, которые мошенники пытаются заполучить для входа в личный кабинет на портале.

В Роскомнадзоре предупреждают, что сотрудники ведомства никогда не звонят гражданам с просьбами предоставить персональные данные, коды подтверждения или перейти по подозрительным ссылкам. 

Ранее сообщалось, что предлагающие перевыпустить полис ОМС мошенники активизировались в Алтайском крае.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

06:28:59 09-08-2025

Получается, чтобы не стать жертвой мошенничества нужно всего лишь ничего не делать, то есть не брать трубку с незнакомых номеров и ничего не делать, что с этим связано. Не благодарите!

Avatar Picture
Гость

08:59:32 09-08-2025

Гость (06:28:59 09-08-2025) Получается, чтобы не стать жертвой мошенничества нужно всего... Не брать трубку, это если вы не ждете никаких звонков. Ни по объявлению, ни от поликлиники, ни от служб доставки, ни от таксиста, вообще ни от кого.

Avatar Picture
Гость

12:49:18 09-08-2025

Гость (08:59:32 09-08-2025) Не брать трубку, это если вы не ждете никаких звонков. Ни по...
Брать можно. Глупости вытворять не нужно!

Avatar Picture
Гость

17:07:27 09-08-2025

Гость (12:49:18 09-08-2025) Брать можно. Глупости вытворять не нужно!...
Ну а как же без глупостей? Не может народ без этого! Только потом не надо кого-то обвинять. Сами все отдаете, сами берете кредиты, потому что дураки.

Avatar Picture
Гость

07:02:23 09-08-2025

Наперегонки: кто вперед... Главный мошенник - государство, затем банки и т.д.

Avatar Picture
Гость

11:23:22 09-08-2025

Детский сад какой-то! Если я ничего не заказывал, то положу трубку и все. Для остальных случаев есть приложения в которых все отслеживается.

Avatar Picture
Гость

14:58:52 09-08-2025

Аннулировать Госуслуги. Как я в июле. Теперь меньше беспокойства.

