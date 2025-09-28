Мошенники массово создают фейковые рабочие чаты и обманывают россиян от имени начальства
Аферисты просят перевести средства на "безопасные счета"
28 сентября 2025, 18:00, ИА Амител
Мошенники массово создают поддельные групповые чаты в мессенджерах и под видом руководителей компаний или администраторов школ и ЖК обманывают россиян. Жертв добавляют в фальшивые сообщества – это могут быть якобы рабочие коллективы, чаты поликлиник, родителей детских садов или жильцов домов, после чего через администратора инициируют "обновление данных". Об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".
Аферисты используют подставные аккаунты и фотографии "бывших коллег", после чего направляют участников в специально подготовленные боты. По сценарию злоумышленников через такой бот похищают учетные записи на портале "Госуслуги". Далее мошенники заявляют о "взломе счета" и под предлогом его "защиты" просят перевести средства на так называемые безопасные счета, обещая позднее вернуть деньги или наладить сотрудничество.
Пострадавшими становятся как частные лица, так и пенсионеры. Схема эффективна за счет доверия к официальным каналам и привычки быстро реагировать на сообщения от коллег. Правоохранительные и банковские источники предупреждают: запросы на ввод кодов из SMS, переход по неизвестным ссылкам и перевод денег по указаниям из чатов – признаки мошенничества. По фактам подобных преступлений возбуждаются уголовные дела, расследования ведутся.
Эксперты советуют проверять подлинность администраторов чатов, не переходить по ссылкам из неподтвержденных сообщений и при сомнении связываться с организацией напрямую по официальным каналам, не через присланные в чате контакты.
Пока живут на свете дураки...
22:07:15 28-09-2025
Гость (18:02:18 28-09-2025) Пока живут на свете дураки......
Обманывать нам, стало быть, с руки
18:52:15 28-09-2025
Обалдеть, А мы то все думали что если не будет звонков и видео звонков по ватсапу и тг то и мошенничество будет искорено. А оно эвоно как вышло
01:32:54 29-09-2025
Гость (18:52:15 28-09-2025) Обалдеть, А мы то все думали что если не будет звонков и ви... Мы думали, что в Барнауле отключат интернет и хохоы Москву , беспилотниками не будут беспокоить. Ан нет
Тогда велючите нам, за то сто мы платим...
10:28:35 29-09-2025
Гость (18:52:15 28-09-2025) Обалдеть, А мы то все думали что если не будет звонков и ви... Оно переехало с аудио и видео звонками и прочим в MAX
И это не предположения, а доказанный примером факт