Мошенники массово создают фейковые рабочие чаты и обманывают россиян от имени начальства

Аферисты просят перевести средства на "безопасные счета"

28 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Мошенники массово создают поддельные групповые чаты в мессенджерах и под видом руководителей компаний или администраторов школ и ЖК обманывают россиян. Жертв добавляют в фальшивые сообщества – это могут быть якобы рабочие коллективы, чаты поликлиник, родителей детских садов или жильцов домов, после чего через администратора инициируют "обновление данных". Об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".

Аферисты используют подставные аккаунты и фотографии "бывших коллег", после чего направляют участников в специально подготовленные боты. По сценарию злоумышленников через такой бот похищают учетные записи на портале "Госуслуги". Далее мошенники заявляют о "взломе счета" и под предлогом его "защиты" просят перевести средства на так называемые безопасные счета, обещая позднее вернуть деньги или наладить сотрудничество.

Пострадавшими становятся как частные лица, так и пенсионеры. Схема эффективна за счет доверия к официальным каналам и привычки быстро реагировать на сообщения от коллег. Правоохранительные и банковские источники предупреждают: запросы на ввод кодов из SMS, переход по неизвестным ссылкам и перевод денег по указаниям из чатов – признаки мошенничества. По фактам подобных преступлений возбуждаются уголовные дела, расследования ведутся.

Эксперты советуют проверять подлинность администраторов чатов, не переходить по ссылкам из неподтвержденных сообщений и при сомнении связываться с организацией напрямую по официальным каналам, не через присланные в чате контакты.