Мошенники начали обманывать россиян под предлогом доставки алкоголя в подарок

12 ноября 2025, 17:45, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Мошенники начали использовать новый предлог для обмана россиян – "доставку подарочного алкоголя". Как сообщает "Shot Проверка", злоумышленники представляются сотрудниками магазинов или заведений, где жертва якобы является постоянным клиентом.

Под видом благодарности "за лояльность" аферисты предлагают человеку получить презент – набор из нескольких бутылок мартини и вина. Когда адресат соглашается на доставку, ему поступает звонок или сообщение с просьбой продиктовать код подтверждения. После этого с банковских счетов списываются деньги, а обещанного подарка, разумеется, никто не получает.

Эксперты предупреждают: «Ни одна компания не требует кодов или подтверждений при бесплатной доставке. Если вам предлагают "алкогольный подарок" от неизвестных – с большой вероятностью это мошенники».

