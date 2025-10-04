НОВОСТИПроисшествия

Мошенники начали притворяться сотрудниками военкоматов

Аферисты спрашивают у россиян, получали ли они электронную повестку

04 октября 2025, 20:35, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мошенники, выдавая себя за сотрудников военкоматов, начали обзванивать людей, чтобы узнать, получили ли они электронные повестки. Информационное агентство ТАСС сообщает, ссылаясь на источники в московской полиции, о новой схеме обмана.

Преступники интересуются у граждан, приходила ли им электронная повестка с требованием прибыть в военный комиссариат. Если ответ отрицательный, они просят продиктовать код из СМС, уверяя, что это необходимо для повторной отправки повестки.

Риск этой аферы в том, что злоумышленники получают возможность войти в личный кабинет жертвы на портале госуслуг и использовать личные данные в незаконных целях, включая оформление займов и кредитов.

Помимо этого, код, полученный от аферистов через СМС, может быть использован для установки на устройство вредоносных программ.

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Жителей Алтая предупреждают о новой мошеннической схеме

Аферисты представляются сотрудниками маркетплейсов
НОВОСТИПроисшествия

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

21:19:28 04-10-2025

Интересно. Тут скорее сотрудники военкоматов будут прикидываться мошенниками. Так у них шансов больше.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:33:23 05-10-2025

Гость (21:19:28 04-10-2025) Интересно. Тут скорее сотрудники военкоматов будут прикидыва... Лучше и не скажешь

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:44 05-10-2025

Хаха. Вот тут они прогадали. Кто ж скажет код из СМС, чтобы получить повестку? Скорее симку выбросят.

  7 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров