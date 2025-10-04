Мошенники начали притворяться сотрудниками военкоматов

Аферисты спрашивают у россиян, получали ли они электронную повестку

04 октября 2025, 20:35, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мошенники, выдавая себя за сотрудников военкоматов, начали обзванивать людей, чтобы узнать, получили ли они электронные повестки. Информационное агентство ТАСС сообщает, ссылаясь на источники в московской полиции, о новой схеме обмана.

Преступники интересуются у граждан, приходила ли им электронная повестка с требованием прибыть в военный комиссариат. Если ответ отрицательный, они просят продиктовать код из СМС, уверяя, что это необходимо для повторной отправки повестки.

Риск этой аферы в том, что злоумышленники получают возможность войти в личный кабинет жертвы на портале госуслуг и использовать личные данные в незаконных целях, включая оформление займов и кредитов.

Помимо этого, код, полученный от аферистов через СМС, может быть использован для установки на устройство вредоносных программ.