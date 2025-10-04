Мошенники начали притворяться сотрудниками военкоматов
Аферисты спрашивают у россиян, получали ли они электронную повестку
04 октября 2025, 20:35, ИА Амител
Мошенники, выдавая себя за сотрудников военкоматов, начали обзванивать людей, чтобы узнать, получили ли они электронные повестки. Информационное агентство ТАСС сообщает, ссылаясь на источники в московской полиции, о новой схеме обмана.
Преступники интересуются у граждан, приходила ли им электронная повестка с требованием прибыть в военный комиссариат. Если ответ отрицательный, они просят продиктовать код из СМС, уверяя, что это необходимо для повторной отправки повестки.
Риск этой аферы в том, что злоумышленники получают возможность войти в личный кабинет жертвы на портале госуслуг и использовать личные данные в незаконных целях, включая оформление займов и кредитов.
Помимо этого, код, полученный от аферистов через СМС, может быть использован для установки на устройство вредоносных программ.
21:19:28 04-10-2025
Интересно. Тут скорее сотрудники военкоматов будут прикидываться мошенниками. Так у них шансов больше.
00:33:23 05-10-2025
Гость (21:19:28 04-10-2025) Интересно. Тут скорее сотрудники военкоматов будут прикидыва... Лучше и не скажешь
10:26:44 05-10-2025
Хаха. Вот тут они прогадали. Кто ж скажет код из СМС, чтобы получить повестку? Скорее симку выбросят.