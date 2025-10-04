Жителей Алтая предупреждают о новой мошеннической схеме

Аферисты представляются сотрудниками маркетплейсов

04 октября 2025, 11:30, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Мошенники разработали новую тактику обмана, выдавая себя за персонал онлайн-магазинов. О новой мошеннической схеме предупреждает Нацбанк в Республике Алтай.

Преступники связываются с гражданами, притворяясь работниками известных торговых площадок или курьерами, уведомляют о якобы доставке оплаченного товара и запрашивают подтверждение о получении. Для большей убедительности они могут огласить личные данные получателя: имя, фамилию, отчество и адрес.

Если жертва заявляет, что не совершала покупку, злоумышленники настаивают, что заказ, вероятно, является подарком от знакомого.

Для уточнения времени и места получения посылки мошенники убеждают сообщить код из SMS или push-уведомления. В действительности данное сообщение содержит одноразовый пароль для доступа к банковскому счету. Он необходим преступникам для входа в онлайн-банк и хищения средств.