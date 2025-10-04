Жителей Алтая предупреждают о новой мошеннической схеме
Аферисты представляются сотрудниками маркетплейсов
04 октября 2025, 11:30, ИА Амител
Мошенники разработали новую тактику обмана, выдавая себя за персонал онлайн-магазинов. О новой мошеннической схеме предупреждает Нацбанк в Республике Алтай.
Преступники связываются с гражданами, притворяясь работниками известных торговых площадок или курьерами, уведомляют о якобы доставке оплаченного товара и запрашивают подтверждение о получении. Для большей убедительности они могут огласить личные данные получателя: имя, фамилию, отчество и адрес.
Если жертва заявляет, что не совершала покупку, злоумышленники настаивают, что заказ, вероятно, является подарком от знакомого.
Для уточнения времени и места получения посылки мошенники убеждают сообщить код из SMS или push-уведомления. В действительности данное сообщение содержит одноразовый пароль для доступа к банковскому счету. Он необходим преступникам для входа в онлайн-банк и хищения средств.
11:38:23 04-10-2025
Блин, когда люди, хотя бы см научатся полностью читать, а не только цифры в смс. Там же русским по дисплею написано, чтобы не сообщали ни кому код!!
15:31:20 04-10-2025
Гость (11:38:23 04-10-2025) Блин, когда люди, хотя бы см научатся полностью читать, а не... Никогда. Народ тупеет. Катастрофически тупеет! И по десять раз наступает на те же грабли.
12:53:56 05-10-2025
Тупеет от не качественного химического питания!..