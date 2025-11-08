Мошенники начали создавать фейковых ботов для оплаты услуг ЖКХ

Как отмечают эксперты, распространяют этих ботов через мессенджеры

08 ноября 2025, 08:15, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Telegram появилась новая уловка мошенников. Злоумышленники создают поддельные боты, имитирующие сервисы оплаты коммунальных платежей, сообщает "Москва24".

Пользователи получают ссылки на эти боты, где их просят предоставить персональные данные, включая коды верификации. Преступники часто выдают себя за представителей жилищно-коммунальных служб. Эксперты подчеркивают: легитимные организации никогда не потребуют конфиденциальную информацию через мессенджеры. В целях безопасности стоит производить оплату коммунальных услуг исключительно через надежные платформы.