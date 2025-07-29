Мошенники обманули бойцов СВО из Новосибирской области на несколько миллионов рублей

Проукраинские мошенники, работающие с территории России, переключаются на военнослужащих

29 июля 2025, 15:10, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Более 3 млн рублей выманили злоумышленники у военнослужащих из Новосибирской области, участвующих в специальной военной операции, сообщают "Новости Сибири" с отсылкой на Сибирское ГУ Банка России.

Жертвами стали сразу семеро новосибирцев, задействованных в СВО. А эксперты Центробанка заметили использование специальных методов для обмана бойцов СВО, их родственников и знакомых.

«Если вы говорите о воровстве в размере трех миллионов из карманов бойцов СВО конкретно в Новосибирской области, то представьте, какая будет сумма в масштабе всей России! Проукраинские мошенники, работающие с территории России, уже давно забыли про бабушек и инвалидов – сейчас гонорары, которые получают бойцы, участвующие в спецоперации, это самый главный "лакомый кусочек" для них», - отметил начальник страхового отдела одной из компаний.

Одна из самых распространенных схем - легенда о "волонтерах из приграничных областей", которые просят установить вредоносное приложение якобы для получения дополнительных выплат. В итоге мошенники получают доступ к персональным данным.

Другой вариант - мошенники предлагают помощь в поиске пропавших без вести или попавших в плен военнослужащих. За это они требуют перевести деньги, а затем убеждают оформить кредит.