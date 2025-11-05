Мошенники похитили у барнаульца 1,5 млн рублей, записав в очередь на решение проблем с ИНН

Мужчине позвонил неизвестный и представился налоговым инспектором

05 ноября 2025, 14:20, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники заставили 35-летнего жителя Барнаула перевести им все сбережения и оформить два кредита, сообщает региональное МВД.

«Позвонил неизвестный и представился налоговым инспектором. Сказал мужчине, что у него имеются проблемы с ИНН, для их решения необходимо обратиться в налоговую службу, предварительно записавшись в электронную очередь», – рассказали в ведомстве.

Аферист отправил код в СМС, который пострадавший назвал ему. Далее пришло сообщение, что в аккаунт на "Госуслугах" совершена попытка входа.

Барнаулец позвонил по указанному в сообщении номеру, его соединили с "сотрудником Центробанка" и "следователем".

«Мошенники убедили перевести все имеющиеся средства на "безопасный счет", а также оформить два кредита. Причиненный ущерб составил 1,5 млн рублей», – отметили в МВД.

Ранее студент из Барнаула перевел мошенникам почти миллион, взяв кредит под залог квартиры.