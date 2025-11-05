Мошенники похитили у барнаульца 1,5 млн рублей, записав в очередь на решение проблем с ИНН
Мужчине позвонил неизвестный и представился налоговым инспектором
05 ноября 2025, 14:20, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники заставили 35-летнего жителя Барнаула перевести им все сбережения и оформить два кредита, сообщает региональное МВД.
«Позвонил неизвестный и представился налоговым инспектором. Сказал мужчине, что у него имеются проблемы с ИНН, для их решения необходимо обратиться в налоговую службу, предварительно записавшись в электронную очередь», – рассказали в ведомстве.
Аферист отправил код в СМС, который пострадавший назвал ему. Далее пришло сообщение, что в аккаунт на "Госуслугах" совершена попытка входа.
Барнаулец позвонил по указанному в сообщении номеру, его соединили с "сотрудником Центробанка" и "следователем".
«Мошенники убедили перевести все имеющиеся средства на "безопасный счет", а также оформить два кредита. Причиненный ущерб составил 1,5 млн рублей», – отметили в МВД.
Ранее студент из Барнаула перевел мошенникам почти миллион, взяв кредит под залог квартиры.
14:30:04 05-11-2025
и оформить два кредита --- ну то есть банки поучаствовали
14:33:06 05-11-2025
- "Мошенники убедили перевести все имеющиеся средства на "безопасный счет", а также оформить два кредита."----------- Как банки выдали два кредита? Может в банках сидят мошенники?
15:21:35 05-11-2025
Долиной квартиру вернули, а этому болезному кредиты простят?
16:41:47 05-11-2025
Пора заняться банковскими мошенниками.
17:37:52 05-11-2025
Нуи дебиииил