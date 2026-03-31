Мошенники рассылают россиянам фальшивые уведомления о соцвыплатах к Пасхе

Злоумышленники предлагают перейти по ссылке и получить 12 тысяч рублей на праздничный стол

31 марта 2026, 12:03, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Мошенники начали рассылать россиянам уведомления о соцвыплатах к Пасхе, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

«Для пенсионеров запускаются схемы с фальшивыми соцконтрактами: "Правительство выделяет 12 000 рублей на праздничный стол к Пасхе. Перейдите по ссылке"», — сообщили там.

Целевая группа такой схемы — верующие, пенсионеры, социально незащищенные категории граждан. Схема актуальна, потому что в преддверии Пасхи у россиян высок религиозный подъем и есть традиция благотворительности.

В "Мошеловке" советуют не переходить по ссылкам на "трансляции" из мессенджеров и пользоваться официальными каналами вещания.

«Пожертвования делайте только лично в храме или через проверенные официальные сайты епархий», — отметили в пресс-службе.

Государство не запускает соцконтракты на "праздничный стол" через ссылки в интернете, напомнили эксперты.