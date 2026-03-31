Мошенники рассылают россиянам фальшивые уведомления о соцвыплатах к Пасхе
Злоумышленники предлагают перейти по ссылке и получить 12 тысяч рублей на праздничный стол
31 марта 2026, 12:03, ИА Амител
Мошенники начали рассылать россиянам уведомления о соцвыплатах к Пасхе, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
«Для пенсионеров запускаются схемы с фальшивыми соцконтрактами: "Правительство выделяет 12 000 рублей на праздничный стол к Пасхе. Перейдите по ссылке"», — сообщили там.
Целевая группа такой схемы — верующие, пенсионеры, социально незащищенные категории граждан. Схема актуальна, потому что в преддверии Пасхи у россиян высок религиозный подъем и есть традиция благотворительности.
В "Мошеловке" советуют не переходить по ссылкам на "трансляции" из мессенджеров и пользоваться официальными каналами вещания.
«Пожертвования делайте только лично в храме или через проверенные официальные сайты епархий», — отметили в пресс-службе.
Государство не запускает соцконтракты на "праздничный стол" через ссылки в интернете, напомнили эксперты.
12:12:38 31-03-2026
А Пасха настоящая?