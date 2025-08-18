Жительница Алтая отправила аферистам 1,5 млн рублей в надежде разбогатеть на ставках

Деньги женщина брала в кредит

18 августа 2025, 09:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Мошенники похитили более 1,5 млн рублей у 55-летней жительницы Тюменцевского района Алтайского края, сообщили в МВД региона.

Женщина играла на смартфоне и увидела рекламу о заработке со ссылкой для регистрации. Сельчанка заинтересовалась и ввела свой номер телефона. Вскоре ей позвонил мужчина, предложил делать ставки и выслал реквизиты, по которым женщина поставила 10 тысяч рублей.

«Через три дня с ней снова связался в мессенджере тот же мужчина и сказал, что нужно эту ставку закрыть и повысить, что она и сделала. Позднее аферист сообщил, что 10 тысяч рублей для ставки недостаточно и нужно поставить более крупную сумму. Потерпевшая ответила, что у нее закончились деньги. Злоумышленник пообещал вложить свои 200 тысяч рублей, но с условием возврата после получения прибыли», – говорится в сообщении.

Через месяц в результате манипуляций со стороны аферистов на счету женщины уже "накопилось" 900 тысяч рублей, для снятия которых требовали внести 700 тысяч.

«Сельчанка с разрешения мужа взяла его сотовый телефон и оформила на эту сумму кредит, который в итоге был одобрен. После этого сумма была переведена "контрагенту". Затем позвонил тот же мужчина и сказал, что нужно перевести еще около 200 тысяч рублей. Женщина воспользовалась своей кредитной картой и оформила заем на соответствующую сумму. Далее сельчанка оформила еще несколько кредитов на суммы около 400, 50, 60 и 100 тысяч рублей и все они были также одобрены», – рассказали в полиции.

В общей сумме женщина потеряла свыше 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

