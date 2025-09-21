Мошенники украли у жителей Республики Алтай более 120 млн рублей с начала 2025 года
Преступники используют разнообразные схемы
21 сентября 2025, 07:03, ИА Амител
С начала 2025 года жертвами интернет-мошенников в Республике Алтай стали 418 человек, общий ущерб превысил 120 миллионов рублей. Только за последнюю неделю пострадали восемь жителей, которые потеряли более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Преступники используют разнообразные схемы: представляются сотрудниками банков, госучреждений, правоохранительных органов или работодателями. Они активно действуют через мессенджеры, площадки онлайн-объявлений и фиктивные инвестиционные платформы.
Типичные предлоги для хищения денег:
-
блокировка счетов или взлом личных кабинетов;
-
оформление кредитов на имя жертвы;
-
необходимость оплаты за трудоустройство или продление услуг связи;
-
продажа несуществующих товаров.
Правоохранители напоминают: официальные органы не связываются с гражданами через мессенджеры и соцсети. При любых подозрительных звонках или сообщениях следует прекратить общение и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру.
07:23:45 21-09-2025
Богато живут...
08:00:29 21-09-2025
хотите подарю два способов все это прекратить раз и навсегда?
ловите.
способ раз - обязать банки возмещать ущерб в полном объеме, но у российского безоса инфаркт жопки сразу случится.
способ два - на всех шестивольтовых любителей отправлять деньги на безопасные счета, завести уголовные дела, за финансирование щирых салоедов.
как бабка отшепчет.
08:10:19 21-09-2025
Когда мошенники обманут все население, то обман пойдет по второму кругу.