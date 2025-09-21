НОВОСТИПроисшествия

Мошенники украли у жителей Республики Алтай более 120 млн рублей с начала 2025 года

Преступники используют разнообразные схемы

21 сентября 2025, 07:03, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
С начала 2025 года жертвами интернет-мошенников в Республике Алтай стали 418 человек, общий ущерб превысил 120 миллионов рублей. Только за последнюю неделю пострадали восемь жителей, которые потеряли более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступники используют разнообразные схемы: представляются сотрудниками банков, госучреждений, правоохранительных органов или работодателями. Они активно действуют через мессенджеры, площадки онлайн-объявлений и фиктивные инвестиционные платформы.

Типичные предлоги для хищения денег:

  • блокировка счетов или взлом личных кабинетов;

  • оформление кредитов на имя жертвы;

  • необходимость оплаты за трудоустройство или продление услуг связи;

  • продажа несуществующих товаров.

Правоохранители напоминают: официальные органы не связываются с гражданами через мессенджеры и соцсети. При любых подозрительных звонках или сообщениях следует прекратить общение и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру.

Avatar Picture
Иван

07:23:45 21-09-2025

Богато живут...

Avatar Picture
Гость

08:00:29 21-09-2025

хотите подарю два способов все это прекратить раз и навсегда?
ловите.
способ раз - обязать банки возмещать ущерб в полном объеме, но у российского безоса инфаркт жопки сразу случится.
способ два - на всех шестивольтовых любителей отправлять деньги на безопасные счета, завести уголовные дела, за финансирование щирых салоедов.
как бабка отшепчет.

Avatar Picture
Гость

08:10:19 21-09-2025

Когда мошенники обманут все население, то обман пойдет по второму кругу.

