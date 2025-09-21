Мошенники украли у жителей Республики Алтай более 120 млн рублей с начала 2025 года

Преступники используют разнообразные схемы

С начала 2025 года жертвами интернет-мошенников в Республике Алтай стали 418 человек, общий ущерб превысил 120 миллионов рублей. Только за последнюю неделю пострадали восемь жителей, которые потеряли более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступники используют разнообразные схемы: представляются сотрудниками банков, госучреждений, правоохранительных органов или работодателями. Они активно действуют через мессенджеры, площадки онлайн-объявлений и фиктивные инвестиционные платформы.

Типичные предлоги для хищения денег:

блокировка счетов или взлом личных кабинетов;

оформление кредитов на имя жертвы;

необходимость оплаты за трудоустройство или продление услуг связи;

продажа несуществующих товаров.

Правоохранители напоминают: официальные органы не связываются с гражданами через мессенджеры и соцсети. При любых подозрительных звонках или сообщениях следует прекратить общение и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру.