Московскую квартиру депутата Галкина могут изъять в доход государства

Точку в этом деле поставит Центральный районный суд Челябинска

11 ноября 2025, 22:50, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Московскую квартиру депутата Челябинской городской Думы Александра Галкина могут изъять в доход государства. Дело будет рассматривать Центральный районный суд Челябинска уже 19 ноября, сообщает ТАСС.

В этот день суд рассмотрит иск прокурора об обращении квартиры в доход государства. Судебное заседание начнется в 15:30 по местному времени (в 13:30 мск).

«Ответчиками по иску выступают депутат Александр Галкин, также Галкины Евгений, Николай, Елена. Кроме них, Дмитрий Ларин, Инна Мирошкина. Истцами по иску заявлены прокурор города Челябинска, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в городе Москве», – говорится в сообщении ТАСС.

Как уточняется, иск был подан в рамках мероприятий, проводимых на основании федерального закона "О контроле за соответствие расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам".

Отметим, что Галкин впервые был избран депутатом городской думы Челябинска в 2019 году. В 2024-м он переизбрался на второй срок.

