Москвичка "заплатила" таксисту ножом в спину за слишком дорогую поездку

Женщине не понравилось, что стоимость оказалась выше, чем заявленная в приложении

24 октября 2025, 14:13, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru

В Московской области пассажирка такси в буквальном смысле нанесла водителю нож в спину. Как передает Telegram-канал "Новости Москвы 24/7", причиной нападения стало несогласие с увеличенной стоимостью поездки.

Конфликт возник после того, как девушка попросила водителя остановиться у магазина. После она отказалась оплачивать изменение тарифа, возникшее из-за отклонения от маршрута, и в ходе ссоры ударила таксиста ножом.

Сообщается, что раненый водитель сумел самостоятельно добраться до медицинского учреждения. Нож из него извлекли, повреждения были несерьезными.