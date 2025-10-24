НОВОСТИПроисшествия

Москвичка "заплатила" таксисту ножом в спину за слишком дорогую поездку

Женщине не понравилось, что стоимость оказалась выше, чем заявленная в приложении

24 октября 2025, 14:13, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru
Такси / Фото: amic.ru

В Московской области пассажирка такси в буквальном смысле нанесла водителю нож в спину. Как передает Telegram-канал "Новости Москвы 24/7", причиной нападения стало несогласие с увеличенной стоимостью поездки.

Конфликт возник после того, как девушка попросила водителя остановиться у магазина. После она отказалась оплачивать изменение тарифа, возникшее из-за отклонения от маршрута, и в ходе ссоры ударила таксиста ножом.

Сообщается, что раненый водитель сумел самостоятельно добраться до медицинского учреждения. Нож из него извлекли, повреждения были несерьезными.

Москва Нападения на людей Такси

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

16:11:08 24-10-2025

Подмосковные девушки опасные, однако! С ножом в такси разъезжают...

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров