Москвичка "заплатила" таксисту ножом в спину за слишком дорогую поездку
Женщине не понравилось, что стоимость оказалась выше, чем заявленная в приложении
24 октября 2025, 14:13, ИА Амител
Такси / Фото: amic.ru
В Московской области пассажирка такси в буквальном смысле нанесла водителю нож в спину. Как передает Telegram-канал "Новости Москвы 24/7", причиной нападения стало несогласие с увеличенной стоимостью поездки.
Конфликт возник после того, как девушка попросила водителя остановиться у магазина. После она отказалась оплачивать изменение тарифа, возникшее из-за отклонения от маршрута, и в ходе ссоры ударила таксиста ножом.
Сообщается, что раненый водитель сумел самостоятельно добраться до медицинского учреждения. Нож из него извлекли, повреждения были несерьезными.
Подмосковные девушки опасные, однако! С ножом в такси разъезжают...