"Моя Родина — Россия": в Алейске прошел большой патриотический фестиваль

Особое место в мероприятии заняла церемония награждения победителей конкурса "Победа в каждом из нас"

22 сентября 2025, 14:00, ИА Амител

Фестиваль "Моя Родина – Россия" / Фото: Александр Понявин

Алейск на один день превратился в центр патриотического воспитания и живого диалога поколений. Здесь прошел большой патриотический фестиваль "Моя Родина – Россия" в рамках проекта "Победа в каждом из нас", который объединил молодежь и старшее поколение, военных и волонтеров, представителей власти, культуры и образования.

Разговор о будущем: диалог с молодежью

Открыла фестиваль содержательная дискуссионная площадка "Молодежь, память, долг – воспитание патриотических ценностей". Спикерами стали сенатор Российской Федерации Наталья Кувшинова, директор фонда поддержки населения Алтайского края "Есть решение" Илья Кононов, руководитель фонда "За СВОих" Инна Руш и старший сержант, участник СВО Роман Еремин.

Разговор шел не только о патриотизме как важнейшей ценности, но и о том, как именно сегодня молодежь может проявлять себя: от волонтерства до изучения истории своей страны.

«Сегодня патриотическое воспитание давно перестало быть красивой фигурой речи. Это запрос как от самой молодежи, так и от органов власти. Оно выражается и в любви к Родине, и в помощи старшему поколению, и в уважении к родителям, и в знании нашей истории. Проект "Победа в каждом из нас", в котором сегодня нам выпала честь принять участие, это показатель того, как соединяется общественное движение при поддержке органов власти, бизнес-сообщества, депутатского корпуса и объединяет неравнодушную, талантливую, думающую, чувствующую молодежь нашего региона», – подчеркнула Наталья Кувшинова.

Ее слова нашли отклик у собравшейся аудитории. В зале было много студентов и школьников, и они активно включались в диалог со спикерами, задавали вопросы о будущем страны, о роли добровольцев, о возможностях для самореализации.

Конкурс семейных историй

Особое место в фестивале заняла церемония награждения победителей конкурса "Победа в каждом из нас". Его участники делились семейными историями – о подвигах героев Великой Отечественной войны, о добрых делах и служении Родине сегодня.

Истории о родственниках-фронтовиках, рассказ о волонтерах, собирающих гуманитарную помощь, или о школьниках, которые делают маскировочные сети для бойцов СВО, – все эти работы стали живыми свидетельствами того, как память и преемственность пронизывают каждое поколение.

Победители конкурса получили в награду бесплатную поездку в Санкт-Петербург. А их работы в ближайшее время прозвучат на региональных радиостанциях в цикле передач проекта.

Праздник на городской площади

После официальной части Алейск погрузился в атмосферу большого народного праздника. На главной площади прошел концерт, где выступали творческие коллективы, а рядом развернулись десятки интерактивных площадок, где каждый мог найти занятие по душе.

Для гостей фестиваля работала фотовыставка Даниила Жданова, посвященная СВО. На мастер-классах волонтерских отрядов подростки и взрослые учились делать маскировочные сети и блиндажные свечи – простые, но незаменимые вещи для фронта. Учащиеся лицея города Алейска показали мастерство в метании ножей и саперных лопат. Работали площадки по строевой подготовке, разборке и сборке автоматов, оказанию первой медицинской помощи.

Фестиваль "Моя Родина – Россия" / Фото: Александр Понявин

Молодежь активно пробовала свои силы в патриотических дисциплинах: от фланкировки до работы с беспилотными летательными аппаратами. Большой интерес вызвали и показательные выступления курсантов военно-патриотического клуба "Пограничник", Федерации кинологического спорта Алтайского края.

Отдельный блок был посвящен истории и памяти: выставка военной формы и оружия, площадка ВОД "Волонтеры Победы", экспозиция фонда "За СВОих".

Не обошлось и без творческих мастерских: ремесленники представили игрушки ручной работы, украшения из джинсов и песочные картины. Работали фотозоны, тир, площадка "Игры на логику", даже беспроигрышная лотерея в поддержку участников СВО.

Семейная атмосфера чувствовалась везде: малыши раскрашивали патриотические рисунки, а взрослые с удовольствием пели военные песни.

Проект "Победа в каждом из нас" / Фото: Александр Понявин

Руководитель проекта "Победа в каждом из нас", депутат АКЗС Максим Банных отметил, что такие фестивали объединяют людей и наглядно показывают, как патриотизм становится частью повседневной жизни:

«Мы видим, что проект "Победа в каждом из нас" становится по-настоящему народным. Здесь рядом школьники, волонтеры, ветераны, военные, представители власти и бизнеса. Очень важно, чтобы молодежь знала не только историю своей страны, но и историю своей семьи. За каждым подвигом, за каждым большим событием стоят конкретные люди – наши деды, прадеды, родители. Когда мы сохраняем эти воспоминания и передаем их дальше, мы формируем настоящую связь поколений. И такие проекты помогают молодым людям почувствовать: история – это часть их собственной семьи и судьбы».

Фестиваль в Алейске стал событием, где праздник и серьезный разговор о будущем страны оказались единым целым. Молодежь получила возможность прикоснуться к истории, проявить себя и почувствовать сопричастность к общему делу.

Проект продолжит расширять географию и привлекать новых участников. Но главное – он дает понять: память о прошлом и ответственность за будущее действительно живут в каждом из нас.

Проект "Победа в каждом из нас" реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).