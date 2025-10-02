"Может вызвать диарею и тошноту". В кураге из "ВкусВилла" обнаружили превышение дрожжей

Роскачество провело исследование сушеных абрикосов

02 октября 2025, 15:30, ИА Амител

Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Роскачество опубликовало результаты проверки сушеных абрикосов, и выяснилось, что нарушения есть у большинства представленных на рынке продуктов. Об этом сообщает Telegram-канал "Shot Проверка".

Эксперты выявили, что в кураге из "ВкусВилла" количество дрожжей превышает допустимую норму в три раза. Такой продукт может вызвать у потребителей вздутие живота, диарею и тошноту. В целом почти 60% сухофруктов на полках магазинов продается с нарушениями обязательных требований.

Главная претензия к производителям – наличие в составе незаявленных консервантов. Так, в продукции марок Botanica, "ВкусВилл", "Мясновъ буфет" и Dagfruit обнаружили диоксид серы, который особенно опасен для астматиков, беременных, детей и людей с заболеваниями ЖКТ. Добавка способна вызвать аллергические реакции.

Кроме того, в сухофруктах брендов Botanica, "ВкусВилл", Globus, Foodart и "Твердый знак" нашли сорбиновую кислоту, о которой также не указано в составе. А в продукции Globus, Botanica и "Твердого знака" обнаружили следы пестицидов.