Производителя мясных полуфабрикатов "Троекурово" оштрафовали за сальмонеллу в биточках

Решение пока не вступило в законную силу

24 сентября 2025, 16:45, ИА Амител

Котлеты / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В мясных полуфабрикатах торговой марки "Троекурово" выявили сальмонеллу. Проверка проводилась специалистами Роспотребнадзора по Омской области, которые весной отобрали пробы сливочных биточков из мяса цыплят-бройлеров в магазине "Магнит" в Новосибирской области, пишет Telegram-канал "Shot Проверка".

Изготовителем продукции является АО "ПРОДО Птицефабрика Сибирская". Разбирательство длилось около полугода. По его итогам суд постановил оштрафовать производителя на 350 тысяч рублей за нарушение требований технических регламентов. Решение пока не вступило в законную силу.

Продукция этой фирмы реализуется и в Барнауле, где также доступна в крупных торговых сетях.

