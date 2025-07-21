МРОТ может вырасти "опережающими темпами" до 27 093 рублей в 2026 году

Повышение минимального размера оплаты труда напрямую затрагивает 4,6 млн россиян

21 июля 2025, 17:05, ИА Амител

Минтруд России предложил установить в 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 27 093 рубля, сообщает ТАСС. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27 093 рубля. Таким образом, МРОТ увеличится на 20,7%, то есть – выше инфляции", – отметил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Он подчеркнул, что принятые подходы к установлению МРОТ позволяют обеспечивать выполнение поручения президента России по опережающему росту минимального размера оплаты труда.

Напомним, сейчас "минималка" составляет 22 440 рублей. Размер МРОТ должен быть не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год.Ранее жители Барнаула заявили, что МРОТ должен составлять почти 54 тысячи рублей.