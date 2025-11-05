НОВОСТИОбщество

В России с 2026 года появится семейный "налоговый кешбэк" для работающих родителей

При расчете учитываются все источники поступлений

05 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Автомобили, машина, дети / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

С 1 января 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут ежегодно возвращать 7 из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на закон о семейном налоговом вычете.

Воспользоваться правом смогут не только родители, но и опекуны при соблюдении ряда условий. Главное из них – уровень дохода семьи: средний доход на одного человека, включая детей, не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания.

При расчете учитываются все источники поступлений – зарплаты, пенсии, стипендии, доходы самозанятых, алименты, пособия, а также проценты по вкладам, за исключением номинальных счетов на имя детей.

Кроме того, претендовать на налоговый возврат смогут только налоговые резиденты РФ с российским гражданством, проживающие в стране вместе с детьми. Обязательным условием остается и отсутствие долгов по алиментам.

Не учитываются следующие виды дохода:

  • семейный налоговый вычет за предыдущие годы;
  • другие налоговые вычеты (например, на медицинские услуги, образование и т.п.);
  • алименты на детей в возрасте 18 лет (или очно обучающихся в возрасте от 23 лет);
  • маткапитал;
  • соцконтракт;
  • выплаты неработающим гражданам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом или взрослым, с детства имеющим инвалидность I группы;
  • единовременные страховые выплаты в счет возмещения ущерба;
  • единовременная помощь на лечение ребенка;
  • госсубсидии на покупку недвижимости или автомобиля;
  • единовременные выплаты матерям-героиням и обладателям наград "Родительская слава".

Вычет можно будет оформить один раз в год, а вернуть средства – только после подтверждения соответствия установленным критериям. Новый механизм призван снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми и поддержать родителей с невысокими доходами.

