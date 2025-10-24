Мужчина погиб по пути в Барнаул, влетев на своей "Мазде" в грузовик на полном ходу
Авария случилась около пяти часов утра
24 октября 2025, 12:15, ИА Амител
На Чуйском тракте в Троицком районе утром 24 октября произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщали в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.
Авария случилась около пяти часов утра на 280-м километре федеральной трассы. 47-летний водитель автомобиля Mazda CX-5 двигался со стороны Бийска в направлении Барнаула и не успел затормозить перед стоявшим на дороге КамАЗом-5320 с включенной аварийной сигнализацией. За рулем грузовика находился 64-летний мужчина.
От сильного удара водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия медиков. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что на Павловском тракте в Барнауле в результате ДТП погибла 25-летняя девушка и еще два человека получили травмы.
12:45:08 24-10-2025
А был бы пристегнуть, то даже ссадин бы не было.
15:05:37 24-10-2025
Иван (12:45:08 24-10-2025) А был бы пристегнуть, то даже ссадин бы не было.... ага, сидел бы как живой.
16:09:43 24-10-2025
Задолбали эти грузовики на дорогах стоять(
22:36:44 24-10-2025
Не может быть, что не увидел аварийную сигнализацию… скорее всего её просто не было