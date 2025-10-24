НОВОСТИПроисшествия

Мужчина погиб по пути в Барнаул, влетев на своей "Мазде" в грузовик на полном ходу

Авария случилась около пяти часов утра

24 октября 2025, 12:15, ИА Амител

На Чуйском тракте в Троицком районе утром 24 октября произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщали в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Авария случилась около пяти часов утра на 280-м километре федеральной трассы. 47-летний водитель автомобиля Mazda CX-5 двигался со стороны Бийска в направлении Барнаула и не успел затормозить перед стоявшим на дороге КамАЗом-5320 с включенной аварийной сигнализацией. За рулем грузовика находился 64-летний мужчина.

От сильного удара водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия медиков. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что на Павловском тракте в Барнауле в результате ДТП погибла 25-летняя девушка и еще два человека получили травмы.

Иван
Иван

12:45:08 24-10-2025

А был бы пристегнуть, то даже ссадин бы не было.

Гость
Гость

15:05:37 24-10-2025

Иван (12:45:08 24-10-2025) А был бы пристегнуть, то даже ссадин бы не было.... ага, сидел бы как живой.

Гость
Гость

16:09:43 24-10-2025

Задолбали эти грузовики на дорогах стоять(

Гость
Гость

22:36:44 24-10-2025

Не может быть, что не увидел аварийную сигнализацию… скорее всего её просто не было

