Мужчина погиб по пути в Барнаул, влетев на своей "Мазде" в грузовик на полном ходу

24 октября 2025, 12:15, ИА Амител

На Чуйском тракте в Троицком районе утром 24 октября произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщали в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Авария случилась около пяти часов утра на 280-м километре федеральной трассы. 47-летний водитель автомобиля Mazda CX-5 двигался со стороны Бийска в направлении Барнаула и не успел затормозить перед стоявшим на дороге КамАЗом-5320 с включенной аварийной сигнализацией. За рулем грузовика находился 64-летний мужчина.

От сильного удара водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия медиков. Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

