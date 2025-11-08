Мужчина пришел разобраться с бывшей, и убил ее отца
После содеянного он поджег кухню в квартире и скрылся
В Тульской области расследуют дело о нападении на семью, в котором подозревается местный житель. Информацию предоставили в региональном управлении Следственного комитета России.
Согласно предварительной информации, 26-летний обвиняемый явился в дом, где, как он предполагал, находилась его бывшая девушка. Однако ее там не оказалось. Взбешенный этим, молодой человек схватил нож и атаковал родителей девушки, нанеся им множественные ранения.
После этого злоумышленник устроил пожар на кухне и убежал с места преступления. Впоследствии он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Отец девушки от полученных ранений скончался в больнице.
