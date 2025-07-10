Мужчину и женщину унесло течением в Катунь на Алтае
Спасатели ведут поиски
10 июля 2025, 16:44, ИА Амител
Катунь / Фото: Yana Konontsova / unsplash.com
В Онгудайском районе Республики Алтай мужчину и женщину унесло течением в Катунь, сообщили в МЧС региона.
Инцидент случился на участке слияния рек Большой Яломан и Катунь.
"При переходе реки 44-летнюю женщину и 57-летнего мужчину, жителей города Бийска, унесло течением в реку Катунь", – говорится в сообщении.
Находившийся на берегу очевидец вызвал спасателей. От МЧС в поисковых работах участвуют восемь человек и две единицы техники.
Ранее мужчина пытался спасти девушку на реке Бии и утонул вместе с ней.
ех...и не похоронить по-человечески.