Мужчину и женщину унесло течением в Катунь на Алтае

Спасатели ведут поиски

10 июля 2025, 16:44, ИА Амител

Катунь / Фото: Yana Konontsova / unsplash.com

В Онгудайском районе Республики Алтай мужчину и женщину унесло течением в Катунь, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился на участке слияния рек Большой Яломан и Катунь.

"При переходе реки 44-летнюю женщину и 57-летнего мужчину, жителей города Бийска, унесло течением в реку Катунь", – говорится в сообщении.

Находившийся на берегу очевидец вызвал спасателей. От МЧС в поисковых работах участвуют восемь человек и две единицы техники.

Ранее мужчина пытался спасти девушку на реке Бии и утонул вместе с ней.