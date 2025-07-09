Тело рыбака нашли в водоеме в Казенной Заимке

Полицейские устанавливают причину произошедшего

09 июля 2025, 16:20, ИА Амител

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

Тело рыбака нашли в водоеме в барнаульском поселке Казенная Заимка, сообщили в управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

9 июля спасателям поступило сообщение, что накануне мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. Вскоре его тело нашли в нескольких метрах от берега.

Труп вытащили из воды и передали полицейским. Причину происшествия выясняют.

Спасатели призывают не заходить в воду в незнакомом месте, не заплывать за буйки и ограждения, а также не игнорировать знак "Купание запрещено".