Татьяну Куртукову предложили отправить в мировое турне с хитом "Матушка"

Продюсер Дворцов отметил, что турне могло бы способствовать распространению русской культуры

09 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Концерт / Фото: amic.ru

Продюсер Сергей Дворцов выступил с инициативой организовать мировое турне для Татьяны Куртуковой с ее патриотическим хитом "Матушка", сообщает издание "Абзац".

Песня, записанная в 2018 году, стала вирусной в 2024-м и уже год удерживает лидирующие позиции в российских и зарубежных чартах. В соцсетях набрал популярность тренд, где иностранцы пытаются повторить слова трека.

Дворцов отметил, что турне могло бы способствовать распространению русской культуры и укреплению имиджа России за рубежом.

Куртукова, которая стала известной благодаря органичному сочетанию фолк-мотивов и современного звучания, пока не комментировала инициативу.