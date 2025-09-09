Татьяну Куртукову предложили отправить в мировое турне с хитом "Матушка"
Продюсер Дворцов отметил, что турне могло бы способствовать распространению русской культуры
Продюсер Сергей Дворцов выступил с инициативой организовать мировое турне для Татьяны Куртуковой с ее патриотическим хитом "Матушка", сообщает издание "Абзац".
Песня, записанная в 2018 году, стала вирусной в 2024-м и уже год удерживает лидирующие позиции в российских и зарубежных чартах. В соцсетях набрал популярность тренд, где иностранцы пытаются повторить слова трека.
Куртукова, которая стала известной благодаря органичному сочетанию фолк-мотивов и современного звучания, пока не комментировала инициативу.
08:05:42 09-09-2025
Крутая песня!
08:10:30 09-09-2025
еще одна исполнительница одной песни.
09:25:25 09-09-2025
Гость (08:10:30 09-09-2025) еще одна исполнительница одной песни.... Шикарная песня, но вы же поклонники всякой пены, типо моргенштерна, вам такое не заходит, ага ?
09:41:28 09-09-2025
Гость (09:25:25 09-09-2025) Шикарная песня, но вы же поклонники всякой пены, типо морген... утренюю разминку с нее начинайте
08:18:39 09-09-2025
Послушал, нет души у этой песни....
09:26:25 09-09-2025
Гость (08:18:39 09-09-2025) Послушал, нет души у этой песни....... Конечно, это ж не твой шансон убогий, таким как ты не дано понять смысл, да и музыка просто шикарная.
08:41:00 09-09-2025
Дальше Монголии не уедет
И то нужно доплатить
09:11:41 09-09-2025
Гость (08:41:00 09-09-2025) Дальше Монголии не уедетИ то нужно доплатить... У монголов нет денег
10:11:17 09-09-2025
Гость (09:11:41 09-09-2025) У монголов нет денег ...
Поэтому и предлагается им доплачивать за посещение концерта. Так же как массовке зрителей по 6 тысяч платят на нынешнем аналоге Евровидения с шаманом
09:27:52 09-09-2025
Согласен, отличная песня, за душу берет !
09:37:25 09-09-2025
Гость (09:27:52 09-09-2025) Согласен, отличная песня, за душу берет !... На телефон рингтоном поставите?
12:06:04 09-09-2025
Гость (09:27:52 09-09-2025) Согласен, отличная песня, за душу берет !... Гость, когда у человека нет души, то ему кажется, что его берут за душу.
09:36:47 09-09-2025
"Продюсер Сергей Дворцов выступил с инициативой"------ Ну ты же продюсер, вот и организуй.
20:05:20 09-09-2025
Коньюктурщица. Типа шамана. Всё по классике 14 признаков.
08:23:37 10-09-2025
Не понимаю, отчего весь этот шум.
Песня на любителя. Мне не зашло, например.
Вообще есть ощущение, что это "заказ" сверху. И если куртукову просто хочется выключить, то от шамана прям тянет на рвотные позывы