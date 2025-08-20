МВД объявило в розыск скандального пикап-тренера Алекса Лесли

Его подозревают в склонении к изнасилованиям

20 августа 2025, 23:25, ИА Амител

Пикап-тренер и блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов) объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о склонении к совершению изнасилования. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на базу МВД России.

В материалах ведомства указано, что в отношении Кириллова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ. По этим статьям ему грозит до четырех с половиной лет тюрьмы. Подробности не раскрываются, однако в базе отмечается, что блогер может находиться за пределами РФ.

Напомним, что Лесли призывал своих учеников щупать незнакомых девушек за интимные места, чтобы побороть стеснение. После этого в центре Москвы – на Тверской улице, Чистых прудах и в районе Китай-город – участились случаи домогательств.