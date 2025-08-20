НОВОСТИПроисшествия

МВД объявило в розыск скандального пикап-тренера Алекса Лесли

Его подозревают в склонении к изнасилованиям

20 августа 2025, 23:25, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пикап-тренер и блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов) объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о склонении к совершению изнасилования. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на базу МВД России.

В материалах ведомства указано, что в отношении Кириллова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ. По этим статьям ему грозит до четырех с половиной лет тюрьмы. Подробности не раскрываются, однако в базе отмечается, что блогер может находиться за пределами РФ. 

Напомним, что Лесли призывал своих учеников щупать незнакомых девушек за интимные места, чтобы побороть стеснение. После этого в центре Москвы – на Тверской улице, Чистых прудах и в районе Китай-город – участились случаи домогательств.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

05:27:47 21-08-2025

Какое это домогательство?
Это щупонье

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:36:38 21-08-2025

Гость (05:27:47 21-08-2025) Какое это домогательство?Это щупонье ...
Если вам нравится, когда вас щупают незнакомцы, не стоит распространять это утверждение на всех

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:17:27 21-08-2025

Гость (05:27:47 21-08-2025) Какое это домогательство?Это щупонье ... Видать Вас неоднократно на зоне щупали и Вы были не против.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:01:07 21-08-2025

За такое можно ему и лицо пощупать очень быстро и кулаком, ну так чисто для того чтобы побороть стеснение.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
хех

13:27:38 21-08-2025

Гость (09:01:07 21-08-2025) За такое можно ему и лицо пощупать очень быстро и кулаком, н... и по печени тоже можно, легонько, в четверть силы))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:02 21-08-2025

Молодой гусар спрашивает у поручика Ржевского, как это ему удается пользоваться таким успехом у женщин.
— Очень просто, — отвечает он, — нужно подойти к женщине и сказать: "Мадам, позвольте вам впендюрить!" И все.
— Поручик! Но ведь за такое можно и по морде!
— Можно и по морде. Но обычно впендюриваю.

  2 Нравится
Ответить
