МВД предложило несколько мер, которые заставят пристегиваться ремнем безопасности

К примеру, автопроизводители должны предусмотреть постоянный звуковой сигнал при непристегнутом ремне

13 августа 2025, 15:22, ИА Амител

Автомобиль / Фото: amic.ru
Автомобиль / Фото: amic.ru

МВД предложило внести коррективы в требования технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств", сообщает ТАСС.

В частности, предлагается законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности.

«Одной из причин этого является недостаточная эффективность выявления непристегнутых пассажиров и водителей. Поскольку преимущественно ремни безопасности черного цвета, на темной одежде они практически не видны, как и светлые, например, серые или бежевые, на идентичной по цвету одежде», – говорится в информационно-аналитическом обзоре об использовании ремней безопасности.

Также в МВД предлагают обязать автопроизводителей устанавливать датчики длины вытянутой лямки, а также предусмотреть постоянный звуковой сигнал и визуальное информирование о непристегнутом ремне безопасности.

Кроме того, в министерстве хотят запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности.

Ранее сообщалось, что штраф за непристегнутый ремень могут увеличить в два раза.

Автомобиль / Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang

Комментарии 23

Avatar Picture
Гость

15:38:12 13-08-2025

Отстаньте уже от ремней. В данном случае личная безопасность взрослого человека, только его зона ответственности. За детей штрафуйте, от взрослых отстаньте

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Отчаянная

16:04:58 13-08-2025

Гость (15:38:12 13-08-2025) Отстаньте уже от ремней. В данном случае личная безопасность... Если взрослый человек безалаберно относится к собственной безопасности, то какую ответственность перед другими участниками дорожного движения от него можно ожидать? Нечего тогда с таким мировоззрением за руль садиться.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:53 13-08-2025

Отчаянная (16:04:58 13-08-2025) Если взрослый человек безалаберно относится к собственной бе... По вашей логике единственным маркером ответственного человека является ремень безопасности. Глупости глаголите либо слишком упрощенно представляете эту жизнь. По этому принципу все ПДД нарушаются только непристегнутыми водителями и наоборот, пристегнутые и скорость не превышают и пешеходов пропускают, да и на местах для инвалидов не паркуются.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:49 13-08-2025

Гость (16:20:53 13-08-2025) По вашей логике единственным маркером ответственного человек... Где в моем сообщении Вы прочитали, что ремень - это единственный критерий безопасности? Прочитайте сообщение еще раз, вдумчиво.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:50:46 13-08-2025

Гость (15:38:12 13-08-2025) Отстаньте уже от ремней. В данном случае личная безопасность... Есть правила - согласен, не согласен - исполняй. Если не исполняешь, то законный штраф. И так со всем должно быть, а не только с ремнем - с собаками, шумом, курением и т.д.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:07:17 13-08-2025

Гость (15:38:12 13-08-2025) Отстаньте уже от ремней. В данном случае личная безопасность... Летающий при ДТП по салону непристегнутый водитель легко убьет подвернувшегося на пути пристегнутого ребенка. Да и взрослого. И если водитель от этого сдох (его в таком случае не жалко), то кто вытащит из машины оставшегося там ребенка?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Добрый

15:38:36 13-08-2025

Давно уже придумали без вас

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:42:31 13-08-2025

Добрый (15:38:36 13-08-2025) Давно уже придумали без вас...
Понимаете, Добрый, речь очевидно идёт о самом продвинутом и технологичном отечественном автопроме, продукция которого отличается исключительно высокой пассивной и активной безопасностью. А так, да, в мире всё предложенное давно придумано и даже много больше...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:21:38 13-08-2025

Гость (16:42:31 13-08-2025) Понимаете, Добрый, речь очевидно идёт о самом продвинуто... Лада Веста 4 звезды из 4 и итоговая оценка 14,1 балла по методике ARCAP, выше, чем у Соляриса и Логана, чуть уступает Поло (14,3 балла).

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:06:08 13-08-2025

Получается нужно ввести штраф за одежду совпадающую с цветом ремня!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:27 13-08-2025

К датчикам длины вытянутой лямки еще можно прикрутить модем который будет сразу в госуслуги штрафы слать.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

18:28:29 13-08-2025

Гость (16:08:27 13-08-2025) К датчикам длины вытянутой лямки еще можно прикрутить модем ... Добавьте скорость и содержание алкоголя..

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:39:09 13-08-2025

Гость (16:08:27 13-08-2025) К датчикам длины вытянутой лямки еще можно прикрутить модем ... проводной модем-то? от беспроводного толку не будет в ближайшее время

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:10:12 13-08-2025

Вся эта возня затеяна для одной цели-увеличить штрафы

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:54:48 13-08-2025

гость (16:10:12 13-08-2025) Вся эта возня затеяна для одной цели-увеличить штрафы... и хорошо. не живешь по закону - плати больше, живи дальше, ну если получится. тк все пдд написаны кровью, к сожалению

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:31:57 13-08-2025

гость (16:10:12 13-08-2025) Вся эта возня затеяна для одной цели-увеличить штрафы... Не пойму, религия что ли не позволяет пристегиваться?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

16:11:44 13-08-2025

Обязать гаишников расчищать разметку на дороге в случае её загрязнения.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:30:14 13-08-2025

Олег (16:11:44 13-08-2025) Обязать гаишников расчищать разметку на дороге в случае её з... Это обязанность дорожников, а не ГАИ.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:01:53 13-08-2025

Олег (16:11:44 13-08-2025) Обязать гаишников расчищать разметку на дороге в случае её з... Почему гаишников? Это дорожных служб работа.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:11:28 13-08-2025

Если все пассажиры будут пристёгнуты, то со штрафами возникнет проблема: драть их будет не за что и, следовательно, нехилый источник бабла накроется медным тазом!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:11:35 13-08-2025

Нучно звуковтй сигнал от ремня вывести на клаксон. Чтобы гаишники слышали,что приближаелся к ним нарушитель

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:59:26 13-08-2025

Гость (17:11:35 13-08-2025) Нучно звуковтй сигнал от ремня вывести на клаксон. Чтобы га... Ага, и чтоб фары мигали....

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:40:34 13-08-2025

Гость (17:11:35 13-08-2025) Нучно звуковтй сигнал от ремня вывести на клаксон. Чтобы га... о! ночью весело будет в спальных районах

  1 Нравится
Ответить
