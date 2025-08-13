К примеру, автопроизводители должны предусмотреть постоянный звуковой сигнал при непристегнутом ремне

13 августа 2025, 15:22, ИА Амител

Автомобиль / Фото: amic.ru

МВД предложило внести коррективы в требования технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств", сообщает ТАСС.

В частности, предлагается законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности.

«Одной из причин этого является недостаточная эффективность выявления непристегнутых пассажиров и водителей. Поскольку преимущественно ремни безопасности черного цвета, на темной одежде они практически не видны, как и светлые, например, серые или бежевые, на идентичной по цвету одежде», – говорится в информационно-аналитическом обзоре об использовании ремней безопасности.

Также в МВД предлагают обязать автопроизводителей устанавливать датчики длины вытянутой лямки, а также предусмотреть постоянный звуковой сигнал и визуальное информирование о непристегнутом ремне безопасности.

Кроме того, в министерстве хотят запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности.

Ранее сообщалось, что штраф за непристегнутый ремень могут увеличить в два раза.