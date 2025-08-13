МВД предложило несколько мер, которые заставят пристегиваться ремнем безопасности
К примеру, автопроизводители должны предусмотреть постоянный звуковой сигнал при непристегнутом ремне
13 августа 2025, 15:22, ИА Амител
МВД предложило внести коррективы в требования технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств", сообщает ТАСС.
В частности, предлагается законодательно закрепить обязательное применение специальной расцветки ремня безопасности.
«Одной из причин этого является недостаточная эффективность выявления непристегнутых пассажиров и водителей. Поскольку преимущественно ремни безопасности черного цвета, на темной одежде они практически не видны, как и светлые, например, серые или бежевые, на идентичной по цвету одежде», – говорится в информационно-аналитическом обзоре об использовании ремней безопасности.
Также в МВД предлагают обязать автопроизводителей устанавливать датчики длины вытянутой лямки, а также предусмотреть постоянный звуковой сигнал и визуальное информирование о непристегнутом ремне безопасности.
Кроме того, в министерстве хотят запретить продажу или распространение заглушек для ремней безопасности.
Ранее сообщалось, что штраф за непристегнутый ремень могут увеличить в два раза.
15:38:12 13-08-2025
Отстаньте уже от ремней. В данном случае личная безопасность взрослого человека, только его зона ответственности. За детей штрафуйте, от взрослых отстаньте
16:04:58 13-08-2025
Гость (15:38:12 13-08-2025) Отстаньте уже от ремней. В данном случае личная безопасность... Если взрослый человек безалаберно относится к собственной безопасности, то какую ответственность перед другими участниками дорожного движения от него можно ожидать? Нечего тогда с таким мировоззрением за руль садиться.
16:20:53 13-08-2025
Отчаянная (16:04:58 13-08-2025) Если взрослый человек безалаберно относится к собственной бе... По вашей логике единственным маркером ответственного человека является ремень безопасности. Глупости глаголите либо слишком упрощенно представляете эту жизнь. По этому принципу все ПДД нарушаются только непристегнутыми водителями и наоборот, пристегнутые и скорость не превышают и пешеходов пропускают, да и на местах для инвалидов не паркуются.
16:49:49 13-08-2025
Гость (16:20:53 13-08-2025) По вашей логике единственным маркером ответственного человек... Где в моем сообщении Вы прочитали, что ремень - это единственный критерий безопасности? Прочитайте сообщение еще раз, вдумчиво.
18:50:46 13-08-2025
Гость (15:38:12 13-08-2025) Отстаньте уже от ремней. В данном случае личная безопасность... Есть правила - согласен, не согласен - исполняй. Если не исполняешь, то законный штраф. И так со всем должно быть, а не только с ремнем - с собаками, шумом, курением и т.д.
22:07:17 13-08-2025
Гость (15:38:12 13-08-2025) Отстаньте уже от ремней. В данном случае личная безопасность... Летающий при ДТП по салону непристегнутый водитель легко убьет подвернувшегося на пути пристегнутого ребенка. Да и взрослого. И если водитель от этого сдох (его в таком случае не жалко), то кто вытащит из машины оставшегося там ребенка?
15:38:36 13-08-2025
Давно уже придумали без вас
16:42:31 13-08-2025
Добрый (15:38:36 13-08-2025) Давно уже придумали без вас...
Понимаете, Добрый, речь очевидно идёт о самом продвинутом и технологичном отечественном автопроме, продукция которого отличается исключительно высокой пассивной и активной безопасностью. А так, да, в мире всё предложенное давно придумано и даже много больше...
19:21:38 13-08-2025
Гость (16:42:31 13-08-2025) Понимаете, Добрый, речь очевидно идёт о самом продвинуто... Лада Веста 4 звезды из 4 и итоговая оценка 14,1 балла по методике ARCAP, выше, чем у Соляриса и Логана, чуть уступает Поло (14,3 балла).
16:06:08 13-08-2025
Получается нужно ввести штраф за одежду совпадающую с цветом ремня!
16:08:27 13-08-2025
К датчикам длины вытянутой лямки еще можно прикрутить модем который будет сразу в госуслуги штрафы слать.
18:28:29 13-08-2025
Гость (16:08:27 13-08-2025) К датчикам длины вытянутой лямки еще можно прикрутить модем ... Добавьте скорость и содержание алкоголя..
21:39:09 13-08-2025
Гость (16:08:27 13-08-2025) К датчикам длины вытянутой лямки еще можно прикрутить модем ... проводной модем-то? от беспроводного толку не будет в ближайшее время
16:10:12 13-08-2025
Вся эта возня затеяна для одной цели-увеличить штрафы
20:54:48 13-08-2025
гость (16:10:12 13-08-2025) Вся эта возня затеяна для одной цели-увеличить штрафы... и хорошо. не живешь по закону - плати больше, живи дальше, ну если получится. тк все пдд написаны кровью, к сожалению
23:31:57 13-08-2025
гость (16:10:12 13-08-2025) Вся эта возня затеяна для одной цели-увеличить штрафы... Не пойму, религия что ли не позволяет пристегиваться?
16:11:44 13-08-2025
Обязать гаишников расчищать разметку на дороге в случае её загрязнения.
20:30:14 13-08-2025
Олег (16:11:44 13-08-2025) Обязать гаишников расчищать разметку на дороге в случае её з... Это обязанность дорожников, а не ГАИ.
22:01:53 13-08-2025
Олег (16:11:44 13-08-2025) Обязать гаишников расчищать разметку на дороге в случае её з... Почему гаишников? Это дорожных служб работа.
17:11:28 13-08-2025
Если все пассажиры будут пристёгнуты, то со штрафами возникнет проблема: драть их будет не за что и, следовательно, нехилый источник бабла накроется медным тазом!
17:11:35 13-08-2025
Нучно звуковтй сигнал от ремня вывести на клаксон. Чтобы гаишники слышали,что приближаелся к ним нарушитель
20:59:26 13-08-2025
Гость (17:11:35 13-08-2025) Нучно звуковтй сигнал от ремня вывести на клаксон. Чтобы га... Ага, и чтоб фары мигали....
21:40:34 13-08-2025
Гость (17:11:35 13-08-2025) Нучно звуковтй сигнал от ремня вывести на клаксон. Чтобы га... о! ночью весело будет в спальных районах