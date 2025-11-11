Со слов главы Белого дома, украинский кризис больше не грозит третьей мировой войной

11 ноября 2025, 07:56, ИА Амител

Дональд Трамп на саммите "Группы двадцати" в Гамбурге / Фото: kremlin.ru

США больше не финансируют поставки оружия для Украины. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, сообщает газета "Известия".

Со слов Трампа, Соединенные Штаты получают деньги за вооружение от стран НАТО, которые его закупают:

«Мы больше не тратим деньги на Украину. Теперь нам платят через НАТО», – сказал он.

Также президент США отметил, что ситуация вокруг Украины не спровоцирует третью мировую войну.

«Если бы я не был президентом, эта война могла бы привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет», – добавил глава государства.

Напомним, 14 июля 2025 года Трамп объявил о новой схеме военной помощи Киеву. Она получила название Prioritized Ukraine Request List ("Список приоритетных потребностей Украины"). Вашингтон начал продавать оружие европейским союзникам по НАТО, которые оплачивают его и передают Украине.

Ранее стало известно, что США прекратили поставки вооружения для Киева из-за приостановки работы правительства. По данным инсайдеров из Госдепа, пауза затронула передачу ракет AMRAAM, системы Aegis и РСЗО HIMARS.

Новый финансовый год в Соединенных Штатах начался 1 октября в условиях шатдауна. Конгресс не согласовал правительственный бюджет из-за разногласий, поэтому федеральные власти приостановили работу. Под ударом оказались до 40% сотрудников – примерно 800 тысяч человек.