"Мы больше не тратим деньги". Трамп заявил, что США перестали финансировать Украину
Со слов главы Белого дома, украинский кризис больше не грозит третьей мировой войной
11 ноября 2025, 07:56, ИА Амител
США больше не финансируют поставки оружия для Украины. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, сообщает газета "Известия".
Со слов Трампа, Соединенные Штаты получают деньги за вооружение от стран НАТО, которые его закупают:
«Мы больше не тратим деньги на Украину. Теперь нам платят через НАТО», – сказал он.
Также президент США отметил, что ситуация вокруг Украины не спровоцирует третью мировую войну.
«Если бы я не был президентом, эта война могла бы привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет», – добавил глава государства.
Напомним, 14 июля 2025 года Трамп объявил о новой схеме военной помощи Киеву. Она получила название Prioritized Ukraine Request List ("Список приоритетных потребностей Украины"). Вашингтон начал продавать оружие европейским союзникам по НАТО, которые оплачивают его и передают Украине.
Ранее стало известно, что США прекратили поставки вооружения для Киева из-за приостановки работы правительства. По данным инсайдеров из Госдепа, пауза затронула передачу ракет AMRAAM, системы Aegis и РСЗО HIMARS.
Новый финансовый год в Соединенных Штатах начался 1 октября в условиях шатдауна. Конгресс не согласовал правительственный бюджет из-за разногласий, поэтому федеральные власти приостановили работу. Под ударом оказались до 40% сотрудников – примерно 800 тысяч человек.
08:44:13 11-11-2025
мы хохлам денег не даём, мы продаем ракеты и вооружение в Европу, которая за него платит и передаёт хохлам. ну красава, чо.
мне начинает казаться, что дементный Байден был чутка адекватнее, не?
09:04:03 11-11-2025
Трамп заявил, что США перестали финансировать Украину --- да ладно, все прям верят. Завтра расскажет другое. А послезавтра опять это же
15:20:38 11-11-2025
кто гитлера финансировал, забыли? теперь Украина, надоели эти "бизнесмены" на смерти!
19:59:59 11-11-2025
т р е п л о....че ни скажет - в топку. что за слизняк...