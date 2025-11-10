США перестали поставлять оружие Украине из-за шатдауна
Пауза коснулась отправки вооружения стоимостью 5 млрд долларов
10 ноября 2025, 08:15, ИА Амител
США временно не поставляют вооружение европейским союзникам по НАТО и Украине из-за шатдауна. Об этом сообщает портал Axios.
«Отправка американского оружия на сумму более пяти миллиардов долларов для поддержки союзников по альянсу <...> отложена из-за приостановки работы правительства», – сказано в публикации.
Как уточнил изданию неназванный чиновник Госдепа, пауза затронула передачу ракет AMRAAM, системы Aegis и РСЗО HIMARS для Польши, Дании и Хорватии.
«Конечный пункт назначения экспорта неясен, но поставки союзникам по НАТО часто перенаправляются на помощь Украине», – отмечает источник.
Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, а они оплачивают его и передают Киеву.
Также отметим, что новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях шатдауна. Из-за разногласий конгресс не согласовал правительственный бюджет, из-за чего федеральные власти приостановили работу. Под ударом оказались до 40% сотрудников.
09:24:16 10-11-2025
Как-то мутно, Трамп уже полгода рассказывает, что он продает оружие для Украины Европе. Тогда при чем здесь шатдаун. Продажа это поступление денег в США, а не наоборот
11:33:41 10-11-2025
Гость (09:24:16 10-11-2025) Как-то мутно, Трамп уже полгода рассказывает, что он продает... ты за нас или за них?
13:29:10 10-11-2025
В США уже договорились о прекращении шатдауна.
На днях все вернется на круги своя.