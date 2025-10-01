НОВОСТИПолитика

Впервые за семь лет. Правительство США приостановило работу из-за несогласованного бюджета

Сотрудники федеральных ведомств вынужденно ушли в отпуска

01 октября 2025, 11:40, ИА Амител

Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com
Флаг США / Фото: Aaron Burden / unsplash.com

В США начался первый за семь лет шатдаун. Правительство прекратило работу в полночь на 1 октября (07:00 по мск), потому что конгресс не принял федеральный бюджет. Об этом сообщают "Известия".

Как пишет издание, непервостепенные сотрудники федеральных ведомств должны будут уйти в неоплачивыемые отпуска. Часть персонала будет работать без зарплаты. Шатдаун может коснуться примерно 750 тысяч американских государственных служащих. 

При этом сенаторы продолжат получать заработную плату – их доход защищен конституцией. 

Напомним, сенат США не принял законопроекты о финансировании работы правительства. Документы, предложенные республиканцами и демократами, не набрали 60 необходимых голосов. Основной причиной стали разногласия по расходам на здравоохранение. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что демократы намеренно используют угрозу шатдауна, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь для нелегальных иммигрантов. 

Сенат США завершил свою сессию 30 сентября. К работе он вернется только 1 октября в 17:00. Таким образом, новый финансовый год в Соединенных Штатах начнется в условиях отсутствующего бюджета.

Самый продолжительный шатдаун в истории США также пришелся на администрацию Трампа. Он случился во время его первого президентского срока и продлился 35 дней.

Дональд Трамп / Фото: кадр из обращения к гражданам США

"Ничто неизбежно". Трамп допустил, что правительство США может приостановить работу

Американский сенат не принял ни один закон о финансировании правительства
НОВОСТИПолитика
США Политика

Комментарии 3

Avatar Picture
Musik

11:42:44 01-10-2025

Скоро всей вашей Америке кирдык! х/ф«Брат 1997 г

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:43 01-10-2025

Опять не договорились, как бабло делить будут

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:29 01-10-2025

Ах,если бы не демократия...И не такая свобода...

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров