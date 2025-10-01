Впервые за семь лет. Правительство США приостановило работу из-за несогласованного бюджета
Сотрудники федеральных ведомств вынужденно ушли в отпуска
01 октября 2025, 11:40, ИА Амител
В США начался первый за семь лет шатдаун. Правительство прекратило работу в полночь на 1 октября (07:00 по мск), потому что конгресс не принял федеральный бюджет. Об этом сообщают "Известия".
Как пишет издание, непервостепенные сотрудники федеральных ведомств должны будут уйти в неоплачивыемые отпуска. Часть персонала будет работать без зарплаты. Шатдаун может коснуться примерно 750 тысяч американских государственных служащих.
При этом сенаторы продолжат получать заработную плату – их доход защищен конституцией.
Напомним, сенат США не принял законопроекты о финансировании работы правительства. Документы, предложенные республиканцами и демократами, не набрали 60 необходимых голосов. Основной причиной стали разногласия по расходам на здравоохранение. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что демократы намеренно используют угрозу шатдауна, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь для нелегальных иммигрантов.
Сенат США завершил свою сессию 30 сентября. К работе он вернется только 1 октября в 17:00. Таким образом, новый финансовый год в Соединенных Штатах начнется в условиях отсутствующего бюджета.
Самый продолжительный шатдаун в истории США также пришелся на администрацию Трампа. Он случился во время его первого президентского срока и продлился 35 дней.
11:42:44 01-10-2025
Скоро всей вашей Америке кирдык! х/ф«Брат 1997 г
11:53:43 01-10-2025
Опять не договорились, как бабло делить будут
12:58:29 01-10-2025
Ах,если бы не демократия...И не такая свобода...