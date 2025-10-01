Сотрудники федеральных ведомств вынужденно ушли в отпуска

01 октября 2025, 11:40, ИА Амител

В США начался первый за семь лет шатдаун. Правительство прекратило работу в полночь на 1 октября (07:00 по мск), потому что конгресс не принял федеральный бюджет. Об этом сообщают "Известия".

Как пишет издание, непервостепенные сотрудники федеральных ведомств должны будут уйти в неоплачивыемые отпуска. Часть персонала будет работать без зарплаты. Шатдаун может коснуться примерно 750 тысяч американских государственных служащих.

При этом сенаторы продолжат получать заработную плату – их доход защищен конституцией.

Напомним, сенат США не принял законопроекты о финансировании работы правительства. Документы, предложенные республиканцами и демократами, не набрали 60 необходимых голосов. Основной причиной стали разногласия по расходам на здравоохранение. Лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что демократы намеренно используют угрозу шатдауна, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь для нелегальных иммигрантов.

Сенат США завершил свою сессию 30 сентября. К работе он вернется только 1 октября в 17:00. Таким образом, новый финансовый год в Соединенных Штатах начнется в условиях отсутствующего бюджета.

Самый продолжительный шатдаун в истории США также пришелся на администрацию Трампа. Он случился во время его первого президентского срока и продлился 35 дней.