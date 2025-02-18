"Мы обречены". Какие возможности дает умный дом и как защититься от "восстания роботов"?

Эксперты рассказали о современных технологиях в квартирах и домах, о которых многие из нас даже не подозревают

18 февраля 2025, 07:50, Александра Черданцева

Роботы / Изображение сгенерировано Dall-E

Проснулся утром – включился легкий свет, чайник вскипятил воду, открылись шторы. Сидишь на работе, а дома к твоему приходу робот-пылесос уже делает уборку. Звонит курьер – одной кнопкой с приложения в телефоне открываешь ему ворота во двор и дверь в подъезд. Ребенок или бабушка одни в доме – за ними следит умная камера. Стемнело на улице – на окнах автоматически сработала затеняющая планка-шторка, в гостиной включилась гирлянда на елке. Потекла труба – система сама перекрыла воду.

Нет, это не кадры из фильма о жизни в будущем. Это уже настоящее для тех, кто пользуется системой "Умный дом". По данным экспертов, через 15 лет умными будут уже почти все дома. Но сколько все это стоит и не восстанут ли все эти умные машины против человечества? Мнения экспертов на эту тему читайте в материале amic.ru.

110 умных устройств в одной квартире

Вот что включает в себя цифровая экосистема "Умный дом":

умные домофоны;

датчики для управления освещением, климатом, комфортом и безопасностью (датчики протечки воды, утечки газа, задымления, датчики температуры, которые добавляют отопление при похолодании на улице и убавляют – при потеплении);

умные розетки;

умные счетчики;

видеонаблюдение внутри квартиры, в доме и на придомовой территории;

система оповещения о свободных местах на парковках и возможность их бронирования и многое-многое другое.

Функционал на самом деле огромен, тут уже зависит от предпочтений и финансовых возможностей семьи, активности жильцов и управляющей компании.

Один из активных пользователей разных функций – директор продуктового офиса "Умный дом" компании "Ростелеком" Станислав Журавлев. У него дома – более 110 устройств: освещение, кондиционеры, подогрев полов и зеркал, радиаторные головки, датчики движения света, влажности, температуры и другое.

"И все это увязано с определенными сценариями автоматизации. Например, подогрев зеркала включается, когда в ванной влажность порядка 80%. Утром на кухне при входе загорается мягкий свет, а вечером, когда дочь делает домашние задания, – иллюминация на 100%. Тепло работает либо от кондиционеров, либо от радиаторов, в зависимости от того, что показывают датчики давления и температуры. Когда включается проектор – гаснет свет, закрываются шторы", – рассказал он.

Домофон и счетчики – то, что доктор прописал

Но это пока исключение. Большинство же жителей, если и пользуются умными услугами, то, скорее, базовым набором функций. Кстати, по данным опроса ВЦИОМ, 80% россиян уже знакомы с концепцией умного дома, а 23% имеют опыт использования подобных решений.

Одна из самых популярных сегодня услуг – "Умные домофоны", добавил директор направления продуктового офиса "Ключ" компании "Ростелеком" Дмитрий Рогозин. Ежедневно многие пользуются специальным мобильным приложением в смартфоне, для того чтобы попасть на территорию дома через калитку, открыть дверь в подъезд или впустить гостя, пока сам на работе, поднять шлагбаум, чтобы припарковать во дворе машину. Кстати, в новостройках уже есть решения, которые позволяют открывать шлагбаумы для пожарных машин, скорой помощи, полиции и другого спецтранспорта.

Но и здесь есть еще много потенциала для развития. Например, "Ростелеком" в сотрудничестве с органами власти и МЧС прорабатывает опцию открывания дверей в подъезды и некоторые помещения для свободного доступа людей при возникновении чрезвычайной ситуации. Кстати, в домофонные панели уже встроена функция оповещения жильцов в случае возникновения экстренных ситуаций.

Еще одно наиболее распространенное направление – умные счетчики.

"Современные решения позволяют не просто контролировать расход тепла, горячей и холодной воды, электроэнергии, но и следить за корректностью выставления данных с приборов учета в квитанциях", – отметил Рогозин.

Примеры умных устройств / Фото: пресс-служба "Ростелекома"

Вам что важнее – безопасность или комфорт?

Говоря о развитии системы, Станислав Журавлев назвал несколько трендов. По его словам, вокруг умного дома еще существует огромное количество стереотипов. Например, опросы показывают, что для некоторых УД – это про безопасность.

"Это защита от протечек или датчики дверей. Но сейчас у разработчиков другой принцип: умный дом – это, прежде всего, комфорт. Про то, что когда включается музыка – затеняется свет, когда семья садится смотреть кино – закрываются шторы", – отметил эксперт первый тренд.

Дорого-богато

Другой стереотип – боязнь цен. Многим кажется, что УД – это очень дорого и сложно. Но технологии использования с годами упрощаются. А цены не такие уж и высокие, элементы умного дома можно купить за небольшую цену. Например, электророзетка, чтобы чайник включался сам, стоит около 800 рублей. При этом электрокарнизы – уже от 8 тысяч. Стоимость "мозга" умного дома зависит от оператора. В "Ростелекоме" такую услугу оценивают примерно в 10 тысяч рублей. Впрочем, тот, кто уже попробовал такой уровень коммунального комфорта, осознанно готов покупать качественную технику и устройства, пусть даже и дороже, добавляет Журавлев.

А ведь правильный умный дом в итоге еще и помогает экономить. Например, сам Станислав Журавлев любит тусклый свет, а жена и дочь – яркий. И он настроил систему так, что когда он заходит в комнату, свет загорается слабее. За счет этого в январе на электричестве семья сэкономила около 350 рублей. То есть в год более 3000 рублей. Вот тебе и стимул купить специальный датчик.

Но при этом (тоже один из трендов) сама индустрия до сих пор не знает, как зарабатывать на умных домах.

"Сейчас даже крупные компании просто продают огромное количество разного оборудования – от стандартного до безумных умных тапочек, картин, которые меняются. Недавно я видел ночник для крышки унитаза. Люди это покупают, это основной источник монетизации. Но это плохая история: в чем тогда мотивация для производителя этой "железки" следить за ней дальше, с точки зрения кибербезопасности, увязки устройств, формирования сценариев и комфортного уровня жизни?" – задается вопросов Журавлев.

По его словам, тут нужна иная модель, включающая не только развитие оборудования, но и программного обеспечения, кибербезопасности.

Алиса, включи проветривание!

Еще один момент – потребитель пока толком и не понимает, что такое умный дом. Вот есть у вас колонка Алиса, вы с ней разговариваете, она по заказу и музыку найдет, и рецепт. И вроде ваш дом уже умный. Но таковым он станет только тогда, когда через Алису можно будет, например, включать свет, дать ей команду на "проветривание" комнаты, при которой включается увлажнитель и открывается окно и так далее. "Производители колонок это понимают и уже начинают вставлять в свои устройства сервисы умного дома", – отметил Станислав Журавлев.

Четвертый тренд – управляемость. Сейчас в основном это происходит через приложение в телефоне. Часто – голосом, доля используемого навыка управления умным домом в колонках уже достигает порядка 40%. То есть почти 40% тех, у кого есть колонки, дают голосовые команды. "Но это продлится недолго, еще пару лет. Будущее – за искусственным интеллектом. По-настоящему умным дом будет, когда для пользователя его работа станет малозаметной. То есть система понимает, что утром вы выходите на кухню – не жена, не ребенок, а именно вы. И включает свет, комфортный лично для вас, запускает кофемашину, а не чайник, потому что вы пьете кофе", – рассуждает Станислав Журавлев.

Восстание машин

А сейчас глава для любителей теории восстания машин.

"Умный дом – это то, на что мы "обречены". В ближайшие 10-15 лет, по крайней мере в городах, у нас практически не останется мест обитания без этих технологий. И главный вопрос в повестке – безопасность. Нужно будет гарантировать абсолютную защищенность от утечек информации, перехвата управления. Можно предположить, что к этой системе будет подключена мощная система страхования. И когда все это произойдет, технология станет повсеместной. Практически не останется квартир и домов без этого", – уверен футуролог, эксперт РАН Александр Кононов.

Также он предположил, что появится функция виртуального дворецкого, когда дом будет открывать двери, условно, сантехнику (если вы в это время не можете быть дома) в конкретное время и записывать на камеру его визит. Либо приехал родственник, а вы не можете его встретить. Он поприветствует гостя и даст вам возможность пообщаться с ним онлайн. Контролировать дворецкого будет искусственный интеллект, за счет чего он будет знать ваши потребности и исполнять все указания.

"Умный дом станет вашим другом, с ним можно будет поговорить, услышать совет, например, какое программное обновление или новый фильм выбрать. Сфера будет активно развиваться, и чем раньше мы начнем пользоваться тем, на что, собственно говоря, обречены, тем быстрее будем иметь самые эффективные возможности. А они просто огромные", – добавил футуролог.

Безопасность жилья – важнейший вопрос, подтвердил Дмитрий Рогозин. По его словам, цифровые решения "Ростелекома" работают в закрытом контуре, при котором каждое устройство имеет специально защищенную прошивку и благодаря использованию передовых технологий шифрования надежно защищено от взлома и несанкционированного доступа извне.

Конечно, любой прогресс несет не только удобство, но и угрозы. Александр Кононов убежден, что человечество с этим справится, как справлялось уже не раз. В этом уверен и Станислав Журавлев.

"Я вообще скептически отношусь к возможности восстания машин. Вся математическая модель искусственного интеллекта была известна еще в пятидесятых годах прошлого века, ее разработали математики разных стран, она хорошо описана. И раньше она не использовалась только потому, что не было мощных компьютеров. Сейчас есть, но все равно ИИ – это не разум и способность мыслить, а всего лишь возможность быстро агрегировать существующую информацию из разных источников, не более", – добавил эксперт.

Навести порядок

Как скоро вопросы кибербезопасности в плане УД выйдут на государственный уровень, пока непонятно. Эксперты уверены, что скоро. Тем более что первые процессы упорядочивания уже запущены. 1 февраля 2025 года вступили в силу новые государственные стандарты для умного дома. Это ГОСТы с требованиями к зданиям, устройствам и оборудованию. И если раньше каждый застройщик и телеком-компания предлагали свой набор функций для УД, то теперь все опции будут систематизированы. Они пока не обязательны, но, как говорят эксперты, очень нужны рынку.

"Есть определение классов умности каждого многоквартирного дома. И все умные сервисы и решения, которые внедряются в многоквартирные дома, в перспективе будут относиться к тому или иному классу. Тогда потенциальным покупателям жилья будет удобно сравнивать предложения на рынке", – подытожил Дмитрий Рогозин. "Ростелеком" находится в числе разработчиков новых стандартов.

А какие у вас есть умные устройства? Пишите в комментариях.