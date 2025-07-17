"На 5-м курсе дали квартиру!" Гуру туризма Олег Акимов о том, как дважды был студентом АГУ

Новый выпуск программы "Они учились в АГУ" на радио Business FM Барнаул

17 июля 2025, 10:10, ИА Амител

Гостем нового выпуска программы "Они учились в АГУ" на радио Business FM Барнаул стал Олег Акимов – заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО "Курорт Белокуриха". Он рассказал журналистам, по каким критериям выбирал вуз, как на пятом курсе получил квартиру и почему дважды становился студентом Алтайского госуниверситета. Поговорили и о вечном ученическом навыке: учиться, исследовать, открывать и менять мир к лучшему.

Справка: Акимов Олег Сергеевич – дважды выпускник Алтайского государственного университета. В 1992-м окончил юридический факультет, в 2021-м – аспирантуру в Институте географии АлтГУ. Тема диссертации – "Территориальное планирование санаторно-курортного комплекса Алтайского края".

C 2011 года занимает должность заместителя генерального директора по стратегическому развитию АО "Курорт Белокуриха". Эксперт по туризму Агентства стратегических инициатив при президенте РФ.

Business FM Барнаул и amic.ru собрали главные моменты из воспоминаний предпринимателя.

Почему АГУ?

– Агу в 1985 году был лучшим университетом не просто в Алтайском крае, а в ближайших регионах. Это было лучшее высшее образование, какое вообще было тогда доступно.

Как на пятом курсе дали квартиру

– Пока учился, я был помощником следователя, народным заседателем, дружинником. То есть испытывал все профессии…

– Еще студентом начал работать юрисконсультом в объединении "Алтайкурорт" в Белокурихе. Пришел на практику, выиграл дело, и меня взяли тут же – еще на пятом курсе – на работу, дали квартиру. Представляете? В 1992 году это вообще было!

Завет преподавателя

– Музюкин Виктор Яковлевич. И декан, и процесс как преподавал! Он уже тогда, в советское время, говорил: "Процесс выигрывает не тот, кто прав, а тот, кто докажет".

Менять мир к лучшему

– Я стал работать замом по развитию, занимался продвижением и реализацией инвестпроекта "Белокуриха-2". У меня возникла мысль, что можно на этой базе написать диссертацию. Тогда я поступил в аспирантуру.

– Меня очень сильно захватило, что найденный в Денисовой пещере "денисовец", человек разумный – появился впервые на Алтае. Это для Алтая очень ценно, это для мира важно! А мы зашли туда, чтобы это стало доступно для всех.

Подробнее о воспоминаниях выпускника АлтГУ слушайте в аудиофайле.