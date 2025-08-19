На Алтае 17-летний мотоциклист сломал руку при столкновении с иномаркой
Байк юноша купил на собственные сбережения
19 августа 2025, 14:00, ИА Амител
17-летний мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой в селе Акташ Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 18 августа около 19:40.
«17-летний местный житель за рулем мотоцикла Racer RC-250 не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Toyota Caldina под управлением 43-летнего жителя села Улаган», – рассказали в полиции.
Юноша с переломом руки обращался за медпомощью, не госпитализирован.
Оказалось, что молодой человек из личных сбережений купил себе мотоцикл, но за руль сел, не имея водительских прав.
В отношении парня составили протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ ("Езда без прав"). Материалы проверки передали в ПДН для рассмотрения вопроса о привлечении родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию.
14:12:07 19-08-2025
да да из личных сбережений, так детьми родители, подаривших инструмент для убийства ребенка, все отмазываются. либо взял без спроса, либо купил сам...
родитлей когда начнут лишать родительских прав за покупку детям таких "игрушек" тогда может перестанут.
Приежайте к нам в пос.Лесной, у нас этих малолеток куча гоняет целыми днями. И ДПС наплевать на этот беспредел. пару раз видел, как мотобат стояли с этими малолеткамиоколо магазина, похихикали и уехали. где такое видано?! Для чеего нам мотобат на дорогущих БМВ мотоциклах? Выдйате им обычные ИЖ юпитер отечественный, всеравно не гоняются.