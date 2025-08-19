На Алтае 17-летний мотоциклист сломал руку при столкновении с иномаркой

Байк юноша купил на собственные сбережения

19 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба МВД Республики Алтай

17-летний мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой в селе Акташ Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 18 августа около 19:40.

«17-летний местный житель за рулем мотоцикла Racer RC-250 не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Toyota Caldina под управлением 43-летнего жителя села Улаган», – рассказали в полиции.

Юноша с переломом руки обращался за медпомощью, не госпитализирован.

Оказалось, что молодой человек из личных сбережений купил себе мотоцикл, но за руль сел, не имея водительских прав.

В отношении парня составили протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ ("Езда без прав"). Материалы проверки передали в ПДН для рассмотрения вопроса о привлечении родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию.